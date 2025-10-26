Темпы роста экономики Китая замедлились до минимума за год
Экономический рост Китая в третьем квартале 2025 года замедлился до самого низкого уровня за последние двенадцать месяцев.
Об этом сообщает Reuters.
Причины замедления
ВВП страны вырос на 4,8% в годовом измерении — согласно прогнозам, но ниже показателей второго квартала, когда рост составил 5,2%.
Эксперты связывают замедление с ослаблением внутреннего спроса, который остается слабым звеном экономики.
Несмотря на активное производство и экспорт, китайский рынок все больше демонстрирует структурные дисбалансы — чрезмерную зависимость от внешних продаж и стагнацию потребительской активности.
По словам экономистки ING Линн Сонг, достижение правительством годового целевого показателя роста в 5% может снизить срочность новых стимулирующих мер.
В то же время она подчеркнула, что слабое доверие бизнеса, сокращение инвестиций и затяжное падение цен на жилье требуют немедленного реагирования со стороны властей.
Аналитики предполагают, что Пекин может использовать нынешнюю «устойчивость» в макроэкономических данных в качестве аргумента в ходе предстоящих переговоров с США, которые должны пройти на этой неделе в Малайзии.
По всей вероятности, эта тема также будет обсуждаться на запланированной встрече лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее.
Несмотря на сокращение экспорта в США на 27% в годовом исчислении, Китай сумел частично компенсировать потери благодаря росту поставок в ЕС, Юго-Восточную Азию и Африку — на 14%, 15,6% и 56,4% соответственно.
Вместе с тем спад в розничных продажах до минимума за последние 10 месяцев свидетельствует о дальнейшей слабости внутреннего рынка. Это создает риск для бизнеса и может заставить правительство вернуться к стимулированию потребительской активности.
В помесячном измерении экономика выросла на 1,1% - чуть больше ожиданий аналитиков, прогнозировавших 0,8%. За девять месяцев 2025 года ВВП Китая вырос на 5,2%, что дает основания надеяться на выполнение годового правительственного прогноза.
