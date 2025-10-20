Биткоин достиг 110 тысяч долларов на фоне стабилизации в торговой войне США-Китай

0 800 307 555
Биткоин возобновился до 110 тысяч долларов США на фоне ожиданий снижения процентных ставок ФРС и стабилизации торговой войны между США и Китаем. Другие криптовалюты, такие как Эфир, XRP, BNB, Solana, Cardano и Dogecoin, также показали рост.
Криптовалюта биткоин восстанавливается до 110 тыс. долларов США. Среди событий, оказавших влияние на новый уровень котировки, ожидание изменений в конце октября Федеральной резервной системой (ФРС) процентных ставок. Речь идет о стабилизации в экономическом противостоянии между Вашингтоном и Пекином.
Понедельник, 20 октября, начался с данных о восстановлении высокой цены биткойна — на сегодняшний день достигнут уровень 110 тыс. долларов США. Указывается, что криптовалюта получила поддержку от устойчивых прогнозов, что Федеральный резерв снизит процентные ставки в конце октября, также от более широкого роста цен на рисковые активы.
Кроме того, важным фактором становится осознание определенного успокоения в свете торговой войны между США и Китаем. Министр финансов США Скотт Бессент объявлял, что на этой неделе планируется продолжение торговых переговоров на высоком уровне с китайскими министрами.
Общие цены на криптовалюты выросли. Среди того, что следует отметить — это восстановление биткоина в понедельник. Объясняется также, что большинство альтоинов зафиксировали резкое восстановление после недавних потерь.
УНН
