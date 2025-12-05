Кому достанутся активы РВС Банка: победителя конкурса определят 8 декабря Сегодня 14:24

Кому достанутся активы РВС Банка: победителя конкурса определят 8 декабря

2 декабря 2025 года истек срок подачи конкурсных предложений относительно способа урегулирования неплатежеспособного АО «РВС Банк», отличного от ликвидации. Если Национальный банк Украины одобрит эти предложения, за активы «РВС Банка» будут соревноваться три потенциальных инвестора.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

«Важно отметить, что Фонд выбирает не победителя, а менее затратный способ вывода банка с рынка, критерии которого определены законодательством. Предложение инвестора должно быть наиболее выгодным для Фонда и кредиторов, это чисто математический подход», — объясняет заместитель директора-распорядителя Фонда Виктория Степанец.

По ее словам, для инвесторов прежде всего важно качество активов, имеющихся в банке. Так, на ознакомление в виртуальную комнату данных «РВС Банка» подавались четыре потенциальных инвестора, а заинтересованность в дальнейшем участии в конкурсе проявили трое

Когда станет известен победитель

8 декабря 2025 года. Для изучения конкурсных предложений и урегулирования банка наименее затратным способом Фонд гарантирования вкладов продлил срок действия временной администрации на месяц, до 4 января 2026 года. Победителя конкурса будут определять

Для чего это

Открытый конкурс проводится, чтобы вывести неплатежеспособный банк с рынка одним из предложенных способов:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии и последующей его ликвидацией.

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Справка Finance.ua:

4 ноября 2025 года Национальный банк принял решение об отнесении АО «РВС Банк» к категории неплатежеспособных;

5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в АО «РВС Банк»;

11 ноября Фонд гарантирования вкладов объявил открытый конкурс с целью выведения с рынка неплатежеспособного РВС Банка.

