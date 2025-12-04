ФГВФО продовжив тимчасову адміністрацію в «РВС Банк» Сьогодні 16:35

ФГВФО продовжив тимчасову адміністрацію в «РВС Банк»

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 3 грудня 2025 року № 1121 про продовження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку АТ «РВС Банк». Її продовжили на один місяць — з 5 грудня 2025 року до 4 січня 2026 року (включно).

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію неплатоспроможного «РВС Банку» — начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Новикова Дениса Анатолійовича строком на один місяць з 5 грудня 2025 року до 4 січня 2026 року (включно).

Дізнатися більше інформації можна за номерами:

«Гарячої лінії» Фонду: 0 800 105 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та +38 (044) 333 36 55 (згідно з тарифами оператора зв’язку);

інформаційно-консультаційного центру Фонду: +38 (044) 333 35 85 (згідно з тарифами оператора зв’язку);

АТ «РВС Банк»: +38 (044) 590 00 00; 0 800 500 590.

Довідка Finance.ua:

як ми повідомляли, 4 листопада 2025 року правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення Акціонерного товариства «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних;

із 24 листопада 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати вкладникам збанкрутілого АТ «РВС Банк» — за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 4 листопада 2025 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Детальніше про те, як отримати відшкодування, ми розповідали тут.



