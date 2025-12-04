0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ФГВФО продовжив тимчасову адміністрацію в «РВС Банк»

26
ФГВФО продовжив тимчасову адміністрацію в «РВС Банк»
ФГВФО продовжив тимчасову адміністрацію в «РВС Банк»
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 3 грудня 2025 року № 1121 про продовження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному банку АТ «РВС Банк». Її продовжили на один місяць — з 5 грудня 2025 року до 4 січня 2026 року (включно).
Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію неплатоспроможного «РВС Банку» — начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Новикова Дениса Анатолійовича строком на один місяць з 5 грудня 2025 року до 4 січня 2026 року (включно).
Читайте також
Дізнатися більше інформації можна за номерами:
  • «Гарячої лінії» Фонду: 0 800 105 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України) та +38 (044) 333 36 55 (згідно з тарифами оператора зв’язку);
  • інформаційно-консультаційного центру Фонду: +38 (044) 333 35 85 (згідно з тарифами оператора зв’язку);
  • АТ «РВС Банк»: +38 (044) 590 00 00; 0 800 500 590.

Довідка Finance.ua:

  • як ми повідомляли, 4 листопада 2025 року правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення Акціонерного товариства «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних;
  • із 24 листопада 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав виплати вкладникам збанкрутілого АТ «РВС Банк» — за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 4 листопада 2025 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки). Детальніше про те, як отримати відшкодування, ми розповідали тут.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems