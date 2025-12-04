День фінансів: «Київстар» підвищує тарифи, а українці нарощують борги за мікрокредитами Сьогодні 17:45

Четвер, 4 грудня. Українці беруть більші «позики до зарплати», «Київстар» підвищує ціни на тарифи, а Мінфін готується посилено збирати податки.

Рекордні міжнародні резерви

Станом на 1 грудня 2025 року міжнародні резерви України становили $54,7 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У листопаді вони зросли на 10,6%. Як пояснили в Нацбанку, така динаміка зумовлена найбільшими з початку року обсягами надходжень від міжнародних партнерів.

Зі свого боку Європейська комісія представила два варіанти фінансування України у 2026−2027 роках.

Нові тарифи у «Київстар»

Мобільний оператор Київстар попередив про оновлення тарифів наприкінці 2025 року та на початку 2026-го. Оновлення тарифів відбуватиметься поетапно:

з 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року — для частини тарифів передплати;

та впродовж початку 2026 року — для частини тарифів передплати; з 1 січня 2026 року та протягом кількох наступних місяців — для окремих контрактних і бізнес-тарифів.

ПДВ для ФОПів, податки на OLX та міжнародні посилки

Україна взяла на себе низку зобов’язань під час переговорів з МВФ про нове фінансування. Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, Україна має покращувати податкове адміністрування і посилювати спроможність збирати податки.

Тому уряд пропонує ухвалити законопроєкти щодо оподаткування доходів з цифрових платформ, зокрема OLX чи Glovo. Також є питання щодо оподаткування міжнародних посилок. Крім того, Україна має вирівняти правила для ФОПів на спрощеній системі та суб’єктів господарювання, що є платниками ПДВ.

Зарплати вчителів

У Міністерстві освіти і науки повідомили , що на 2026 рік заклали підвищення заробітних плат педагогічним працівникам. Так, з 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.

Ринок праці в Україні та Польщі

Нове дослідження від аналітиків grc.ua свідчить , що для працівників в Україні зарплата — не єдиний критерій утримання на роботі. Дедалі частіше робітники замислюються про звільнення через відсутність розвитку, вигорання та недостатнє визнання. У підсумку 65% працівників отримують зворотний зв’язок рідше, ніж раз на три місяці, що не відповідає сучасним HR-стандартам.

Згідно з даними міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, упродовж перших дев’яти місяців 2025 року українці в Польщі найактивніше відгукувалися на вакансії в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві. Серед українців популярні вакансії пакувальників, сортувальників, працівників складів.

Як сказано у звіті НБУ, в листопаді зростання кількості резюме становило в середньому 27% р/р, кількості вакансій — 9% р/р. Така динаміка послаблювала тиск на ринку праці. Медіанна пропонована номінальна зарплата в листопаді зросла на 20% р/р і становила 27 тис. грн.

Платіжки за тепло

Тарифи на опалення для мешканців Києва не змінюються вже 6 років поспіль. Вартість однієї гігакалорії теплової енергії становить 1654,41 грн. Один кубічний метр гарячої води коштує 97,89 грн.

Як пояснили в «Київтеплоенерго», понад 90% багатоквартирних будинків столиці оснащені будинковими лічильниками, тому вартість залежить від зовнішньої температури повітря, обсягів споживання та можливості регулювати температуру. Як відбуваються нарахування — розповідаємо тут

Життя в борг

Від початку року українці взяли мікрокредитів понад 6 млн разів, а загальна сума позик перевищила 40 млрд грн. За останні три місяці у мікрофінансових організацій позичили понад 13,7 млрд грн. Наразі в МФО в середньому позичають 6 417 грн. Аналітики вказують , що українці повертають мікропозики гірше, ніж беруть.

Нові міжнародні маршрути FlixBus

Flix оголосила про значне розширення своєї міжнародної мережі, запускаючи нові маршрути з України до Австрії та Польщі: Київ — Зальцбург та Вінниця — Вроцлав.

Метро на Виноградар

Керівник КП «Київський метрополітен» Віктор Вигівський повідомив , що у 2026 році станцію «Мостицька» планують завершити в основних конструкціях, але рух поїздів до Виноградаря розпочнеться не раніше 2027 року.

📢 Він сказав: «У 2026 році метро на Виноградар не поїде. Можливо у 2027, але не точно».

Вступ до «клубу білого бізнесу»

Верховна Рада прийняла закон про особливості оподаткування банків у 2026 році. Цей закон містить низку інших важливих рішень, що стосуються податку на нерухоме майно та вдосконалення умов для сумлінного бізнесу

Так, у порівняльній таблиці до закону уточнено критерії середньомісячної нарахованої або виплаченої зарплати для податкових агентів юридичних осіб. Із закону прибрали норми, які робили цей інститут менш зручним для бізнесу.

