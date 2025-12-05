0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США пригрозили Европе выйти из ряда механизмов НАТО: какие условия и сроки

39
США пригрозили Европе выйти из ряда механизмов НАТО: какие условия и сроки
США пригрозили Европе выйти из ряда механизмов НАТО: какие условия и сроки
США требуют от Европы взять на себя большинство оборонных возможностей НАТО от разведки до ракет до 2027 года. Этот сжатый термин показался некоторым европейским чиновникам нереалистичным.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщения соответствующего содержания были переданы европейцам на встрече в Вашингтоне на этой неделе от сотрудников Пентагона, контролирующих политику НАТО.
Читайте также
Перевод финансового бремени из США на европейских членов Альянса кардинально изменит то, как Соединенные Штаты, один из основателей послевоенного альянса, сотрудничают со своими важнейшими военными партнерами.
На встрече представители Пентагона отметили, что Вашингтон не удовлетворен шагами, предпринятыми Европой в усилении своего оборонного потенциала с момента расширенного вторжения россии в Украину в 2022 году.
Читайте также
Американские чиновники сообщили своим коллегам, что, если Европа не выполнит поставленные условия до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.
Несколько европейских чиновников заявили, что этот срок нереальный. Европейские страны в общем-то приняли требование президента США Дональда Трампа взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и обязались значительно увеличить расходы на оборону.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону. Целевой показатель в 5% ВВП предложил именно Вашингтон.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems