США пригрозили Европе выйти из ряда механизмов НАТО: какие условия и сроки

США требуют от Европы взять на себя большинство оборонных возможностей НАТО от разведки до ракет до 2027 года. Этот сжатый термин показался некоторым европейским чиновникам нереалистичным.

Об этом сообщает Reuters

Сообщения соответствующего содержания были переданы европейцам на встрече в Вашингтоне на этой неделе от сотрудников Пентагона, контролирующих политику НАТО.

Перевод финансового бремени из США на европейских членов Альянса кардинально изменит то, как Соединенные Штаты, один из основателей послевоенного альянса, сотрудничают со своими важнейшими военными партнерами.

На встрече представители Пентагона отметили, что Вашингтон не удовлетворен шагами, предпринятыми Европой в усилении своего оборонного потенциала с момента расширенного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Американские чиновники сообщили своим коллегам, что, если Европа не выполнит поставленные условия до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.

Несколько европейских чиновников заявили, что этот срок нереальный. Европейские страны в общем-то приняли требование президента США Дональда Трампа взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и обязались значительно увеличить расходы на оборону.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону. Целевой показатель в 5% ВВП предложил именно Вашингтон.

