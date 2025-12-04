ЕС внес россию в список стран с высоким риском из-за отмывания денег Сегодня 11:34

Европейская комиссия внесла россию в список стран с высоким риском, которые имеют стратегические недостатки в системах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что 8 июля 2025 года Комиссия приняла Делегированный регламент (ЕС) 2025/1393. Этот документ обязывал завершить до конца 2025 года пересмотр третьих стран, не включенных в список FATF, но чье участие в FATF приостановлено. Цель заключалась в определении необходимости обновления списка ЕС по противодействию отмыванию средств.

россия попала в сферу действия этого регламента. Комиссия провела техническую оценку по определенной методологии, используя информацию из публичных источников, от компетентных органов стран ЕС и от Европейской службы внешних действий. По результатам оценки россия отвечает критериям для включения в список высокорисковых третьих стран.

Причины внесения в список

В соответствии с Четвертой директивой ЕС по противодействию отмыванию средств Еврокомиссия принимает меры по защите финансовой системы ЕС.

Добавление россии в список означает, что субъекты ЕС, которые подпадают под правила противодействия отмыванию средств, должны применять усиленную проверку операций, связанных с такими юрисдикциями.

Дальнейшие шаги

Делегированный регламент вступит в силу после периода проверки и отсутствия возражений Европейского парламента и Совета в течение одного месяца. При необходимости этот срок может продлиться еще на один месяц. Комиссия продолжит отслеживать ситуацию во всех странах из списка и будет реагировать на дальнейшие изменения.

