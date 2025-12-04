0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС внес россию в список стран с высоким риском из-за отмывания денег

20
ЕС внес россию в список стран с высоким риском из-за отмывания денег
ЕС внес россию в список стран с высоким риском из-за отмывания денег
Европейская комиссия внесла россию в список стран с высоким риском, которые имеют стратегические недостатки в системах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Отмечается, что 8 июля 2025 года Комиссия приняла Делегированный регламент (ЕС) 2025/1393. Этот документ обязывал завершить до конца 2025 года пересмотр третьих стран, не включенных в список FATF, но чье участие в FATF приостановлено. Цель заключалась в определении необходимости обновления списка ЕС по противодействию отмыванию средств.
россия попала в сферу действия этого регламента. Комиссия провела техническую оценку по определенной методологии, используя информацию из публичных источников, от компетентных органов стран ЕС и от Европейской службы внешних действий. По результатам оценки россия отвечает критериям для включения в список высокорисковых третьих стран.

Причины внесения в список

В соответствии с Четвертой директивой ЕС по противодействию отмыванию средств Еврокомиссия принимает меры по защите финансовой системы ЕС.
Добавление россии в список означает, что субъекты ЕС, которые подпадают под правила противодействия отмыванию средств, должны применять усиленную проверку операций, связанных с такими юрисдикциями.

Дальнейшие шаги

Делегированный регламент вступит в силу после периода проверки и отсутствия возражений Европейского парламента и Совета в течение одного месяца. При необходимости этот срок может продлиться еще на один месяц. Комиссия продолжит отслеживать ситуацию во всех странах из списка и будет реагировать на дальнейшие изменения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems