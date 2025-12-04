Рада отложила введение «еАкциза» до 1 ноября следующего года Сегодня 10:27 — Казна и Политика

Рада отложила введение «еАкциза» до 1 ноября следующего года

Верховная Рада Украины продлила период тестирования системы «еАкциз» до 12 октября 2026 года. Запуск системы ожидается с 1 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Это решение даст бизнесу время спокойно и всесторонне проверить, как работает новая система. Особенно это важно для тестирования работы в оффлайн-режиме», — сказано в сообщении.

Новые даты запуска

Тестирование продлится до 12 октября 2026 года. Обязательная система станет с 1 ноября 2026 года. Компании смогут начать регистрацию в системе с 12 октября, что позволит подготовиться к полноценному запуску.

Возможности для бизнеса в переходный период

В период дополнительного тестирования компании могут:

настроить производственное, кассовое или складское программное обеспечение для работы с еАкцизом;

обучить работников;

проверить работу новейших действий в реальных условиях.

Как будет работать еАкциз

еАкциз — это система, позволяющая отслеживать каждую единицу табачной и алкогольной продукции от производителя или от границы до магазина. Это возможно благодаря электронным акцизным маркам с уникальными кодами.

Такой подход создает прозрачный рынок, контролируемый государством и понятный потребителям.

Каждый год из-за нелегального обращения табачных изделий и алкоголя Украина теряет примерно 30 млрд грн. В ЕС работает система Tobacco Track and Trace, которая уже снизила объемы нелегального табака на 20%. Украина учитывает этот опыт и внедряет более комплексное решение.

еАкциз будет охватывать табачные изделия и алкоголь одновременно. Это сложнее технически, но система станет дополнительным инструментом в борьбе с подделками и контрабандой на двух ключевых рынках.

Напомним, в начале ноября Finance.ua писал , что в Украине планируют перенести сроки введения электронной марки акцизного налога и электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Соответствующую инициативу поддержали участники рабочей группы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.

