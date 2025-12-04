0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада отложила введение «еАкциза» до 1 ноября следующего года

Казна и Политика
10
Рада отложила введение «еАкциза» до 1 ноября следующего года
Рада отложила введение «еАкциза» до 1 ноября следующего года
Верховная Рада Украины продлила период тестирования системы «еАкциз» до 12 октября 2026 года. Запуск системы ожидается с 1 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Это решение даст бизнесу время спокойно и всесторонне проверить, как работает новая система. Особенно это важно для тестирования работы в оффлайн-режиме», — сказано в сообщении.

Новые даты запуска

Тестирование продлится до 12 октября 2026 года. Обязательная система станет с 1 ноября 2026 года. Компании смогут начать регистрацию в системе с 12 октября, что позволит подготовиться к полноценному запуску.

Возможности для бизнеса в переходный период

В период дополнительного тестирования компании могут:
  • настроить производственное, кассовое или складское программное обеспечение для работы с еАкцизом;
  • обучить работников;
  • проверить работу новейших действий в реальных условиях.

Как будет работать еАкциз

еАкциз — это система, позволяющая отслеживать каждую единицу табачной и алкогольной продукции от производителя или от границы до магазина. Это возможно благодаря электронным акцизным маркам с уникальными кодами.
Такой подход создает прозрачный рынок, контролируемый государством и понятный потребителям.
Каждый год из-за нелегального обращения табачных изделий и алкоголя Украина теряет примерно 30 млрд грн. В ЕС работает система Tobacco Track and Trace, которая уже снизила объемы нелегального табака на 20%. Украина учитывает этот опыт и внедряет более комплексное решение.
еАкциз будет охватывать табачные изделия и алкоголь одновременно. Это сложнее технически, но система станет дополнительным инструментом в борьбе с подделками и контрабандой на двух ключевых рынках.
Напомним, в начале ноября Finance.ua писал, что в Украине планируют перенести сроки введения электронной марки акцизного налога и электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Соответствующую инициативу поддержали участники рабочей группы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems