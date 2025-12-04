Когда запустят метро на Виноградарь в столице
Руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Выговский сообщил, что в 2026 году станцию "Мостицкая" планируют завершить в основных конструкциях, но движение поездов в Виноградарь начнется не ранее 2027 года.
Он сказал: «В 2026 году метро на Виноградарь не поедет. Возможно, в 2027, но не точно».
Читайте также
«Станция Мостицкая будет закончена в основных конструкциях в 2026 году. Метро поедет, когда закончится строительство двух станций. В общем, планируем выполнение работ в 2027 году, но мы живем в военное время, поэтому важен вопрос финансирования», — пояснил Выговский.
По его словам, движение в направлении Виноградаря возможно только после ввода в эксплуатацию двух станций одновременно — «Мостицкая» и «Проспект Правды». Так что даже по оптимистическому сценарию запуск состоится не ранее 2027 года.
Ранее в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что Подольский мостовой переход уже сегодня соединяет левый и правый берега Киева. В то же время, он имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города.
Следующим этапом станет строительство съезда на Подол. Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным.
Поделиться новостью
Также по теме
Когда запустят метро на Виноградарь в столице
Еврокомиссия предлагает два варианта привлечения средств для Украины
Польша, Германия и Норвегия выделят $500 миллионов на американское оружие для Украины
Почему золотовалютные резервы Украины на пике — экономист объяснил
Великобритания выделила Украине 10 млн фунтов на восстановление энергетики
Новый бюджет Украины на 2026: сколько потратят на оборону (инфографика)