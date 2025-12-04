Когда запустят метро на Виноградарь в столице Сегодня 09:46 — Казна и Политика

Когда запустят метро на Виноградарь в столице

Руководитель КП «Киевский метрополитен» Виктор Выговский сообщил, что в 2026 году станцию ​​"Мостицкая" планируют завершить в основных конструкциях, но движение поездов в Виноградарь начнется не ранее 2027 года.

Он сказал: «В 2026 году метро на Виноградарь не поедет. Возможно, в 2027, но не точно».

«Станция Мостицкая будет закончена в основных конструкциях в 2026 году. Метро поедет, когда закончится строительство двух станций. В общем, планируем выполнение работ в 2027 году, но мы живем в военное время, поэтому важен вопрос финансирования», — пояснил Выговский.

По его словам, движение в направлении Виноградаря возможно только после ввода в эксплуатацию двух станций одновременно — «Мостицкая» и «Проспект Правды». Так что даже по оптимистическому сценарию запуск состоится не ранее 2027 года.

Ранее в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили , что Подольский мостовой переход уже сегодня соединяет левый и правый берега Киева. В то же время, он имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города.

Следующим этапом станет строительство съезда на Подол. Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным.

