Метро на Троещину: Киев готовится к строительству Подольско-Выгуровской линии метрополитена

Казна и Политика
Подольский мостовой переход уже сегодня соединяет левый и правый берега Киева. В то же время он имеет стратегическое значение для дальнейшей организации транспортной мобильности города. Следующим этапом станет строительство съезда на Подол. Это позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по городу более комфортным.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Параллельно идет подготовка к реализации первого этапа строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, соединяющей левый и правый берега столицы. Проект предусматривает строительство участка от станции «Глубочицкая» до станции «Радужная».
Линия будет включать станции Глубочицкая, Подольская, Радужная и 3 станции в конструкциях мостового перехода. Предусмотрены пересадочные узлы между станциями «Лукьяновская» — «Глубочицкая» и «Тараса Шевченко» — «Подольская».
Станцию ​​"Радужная" построят на левом берегу.
Сейчас уже выполнили часть подготовительных работ. После строительства съезда на Подол начнутся работы, необходимые для запуска метро на Троещину.
Напомним, ранее глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов заявлял, что Киевские власти планируют потратить на строительство метро на Троещину от 2 до 5 млрд долларов. Он заявляет, что строительство метро на Троещину в классическом стиле невозможно. По его словам, за эти средства можно отстроить Мариуполь, когда он будет освобожден. В то же время Бахматов убежден, что необходимо обеспечить современное сообщение на Троещину, однако классического метро там не будет.
По материалам:
Finance.ua
