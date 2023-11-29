Метро на Троещину и другие инфраструктурные проекты: в Киеве анонсировали старт строительства — Finance.ua

Метро на Троещину и другие инфраструктурные проекты: в Киеве анонсировали старт строительства Сегодня 10:37 — Казна и Политика

Метро на Троещину и другие инфраструктурные проекты: в Киеве анонсировали старт строительства

Старт строительства метро на Троещину и других инфраструктурных объектов хотят заложить в городскую целевую программу развития инфраструктуры Киева на 2024−2025 годы.

Об этом говорится в проекте решения , опубликованном на сайте Киевсовета.

В настоящее время проект решения киевских властей находится на рассмотрении профильных комиссий городского совета.

Согласно документу, общий бюджет этой программы составляет 34 млрд 783,627 млн грн. При этом 19 млрд 880,8 млн грн предполагается выделить из бюджета столицы, 800 млн грн — получить из госбюджета, 14,1 млрд грн — из других источников.

Самый известный киевский долгострой — Подольский мостовой переход — до конца 2025 года должны довести, согласно целевой программе, до 88% готовности. На это предусмотрено 850 млн грн в 2024 году и 950 млн грн в 2025-м, причем все 1,8 млрд грн — из горбюджета.

Программа также предусматривает активизацию проектов развития столичного метрополитена.

На строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от ст. «Сырец» на жилмассив Виноградарь с электродепо предусмотрено 1,49 млрд грн на два ближайших года, из них 640 млн грн — в 2024-м и 850 млн грн — в 2025-м.

Планом также обозначено строительство в 2025 году выхода из ст. м. «Львовская брама» на 20 млн грн из местного бюджета.

Обустройство вестибюля станции «Вокзальная» под современные потребности в 2024—2025 годах со строительством второго выхода обойдется в 11 млн грн.

Чтобы сделать инклюзивной к 2025 году одну из новейших станций метро — «Житомирскую» — программой предусмотрено финансирования в 25 раз больше, чем для «Вокзальной» — 278,6 млн грн.

В планах развития столичной инфраструктуры значится также старт строительства метро на Троещину, а именно участки Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции «Глыбочицкая» до станции «Радужная» — с символическими 5 млн грн 2024 года и 20 млн грн в 2025-м, что позволит, как указано в целевой программе, пройти 10 м до конца указанного периода.

На строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от ст. «Выставочный центр» до Одесской площади предусмотрено 46,8 млн грн городских средств в 2025 году.

Власти также обещают начать строительство троллейбусных линий в Бровары и Гостомель, Ирпень, Бучу, для чего предусмотрено по 25 млн грн на каждое направление с целью достичь 2,5% готовности проекта к концу 2025 года.

Бюджет реконструкции транспортной развязки ул. Богатырская/Полярная достигает почти 1,4 млрд грн, из них 579,2 млн грн под 2024 год и 819,27 млн ​​грн — 2025-й. Еще 40 млн грн в 2025 году предусматривает проект Шулявской развязки.

На комплексную реконструкцию на ближайшие два года трамвайных линий на Контрактовой площади планируется выделить — 280,5 млн грн, на реконструкцию фуникулера — 355,9 млн грн.

На 2024 год предлагается строительство участка Большой Окружной от пр. Рокоссовского до Богатырской со строительством транспортной развязки (121 млн 63,9 тыс. грн из горбюджета).

Финансирование

На проекты, запланированные на 2024 год, согласно документу, необходимо финансирование в размере 14 млрд 953,8 млн грн, в том числе 8,96 млрд грн из городского бюджета и 5,993 млрд грн из других источников.

В 2025 году объем финансирования на реализацию планируемых проектов составляет 19 млрд 829,7 млн ​​грн, в том числе 800 млн из госбюджета, 10,920 млрд грн из городской казны и 8,109 млрд грн из других источников.

Економічна Правда По материалам:

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