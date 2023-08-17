В Киеве хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте, чтобы заменить маршрутки: что говорят в КГГА — Finance.ua
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В Киеве хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте, чтобы заменить маршрутки: что говорят в КГГА

Личные финансы
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В Киеве хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте, чтобы заменить маршрутки: что говорят в КГГА
В Киеве хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте, чтобы заменить маршрутки: что говорят в КГГА
В Киеве заменят маршрутки после повышения тарифов на коммунальный транспорт.
Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью телеканалу «Киев».
По словам Кандибора, город дотирует «Киевпасстранс» и метрополитен на пять миллиардов гривен.
Директор Дептранса считает, что при повышении тарифов до 30 гривен эти предприятия могли бы полностью удерживать себя на балансе и закупать новый подвижной состав.
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Общественный транспорт в европейских столицах также не является прибыльным. Доходы от продаж билетов покрывают только часть операционных расходов. Развитие транспортной системы — закупка подвижного состава, строительство линий и т. п. — происходит благодаря средствам из других источников.
По словам чиновника, сначала должно быть повышение тарифов, а только потом транспорт смогут привести в надлежащее состояние.
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«Мы будем менять все маршрутки на коммунальный транспорт», — сообщил Руслан Кандибор.
В будущем за основу примут троллейбусы с автономным ходом, поскольку их запуск не требует больших финансовых вложений по строительству контактной сети. Кроме того, это более экологичный вид транспорта.
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«Например, левый и правый берег мы можем соединить троллейбусом с автономным ходом, наибольший разрыв — 11 км бесконтактной сети. Такой троллейбус подъехал к концу контактной сети, опустил пантограф, переехал на правый берег, открыл пантограф — поехал дальше. Так мы сможем выехать за пределы кольцевой дороги и поехать в Коцюбинское, Бровары, Бучу, Ирпень, Крюковщину», — продолжил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Когда могут поднять тарифы

Кандибор заявил, что повышения цены на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не будет.
«Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей Победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд — четкая позиция мэра города и моя тоже», — подчеркнул директор Департамента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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