В Киеве хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте, чтобы заменить маршрутки: что говорят в КГГА — Finance.ua

В Киеве хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте, чтобы заменить маршрутки: что говорят в КГГА Сегодня 16:01 — Личные финансы

В Киеве хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте, чтобы заменить маршрутки: что говорят в КГГА

В Киеве заменят маршрутки после повышения тарифов на коммунальный транспорт.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью телеканалу «Киев».

По словам Кандибора, город дотирует «Киевпасстранс» и метрополитен на пять миллиардов гривен.

Директор Дептранса считает, что при повышении тарифов до 30 гривен эти предприятия могли бы полностью удерживать себя на балансе и закупать новый подвижной состав.

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Общественный транспорт в европейских столицах также не является прибыльным. Доходы от продаж билетов покрывают только часть операционных расходов. Развитие транспортной системы — закупка подвижного состава, строительство линий и т. п. — происходит благодаря средствам из других источников.

По словам чиновника, сначала должно быть повышение тарифов, а только потом транспорт смогут привести в надлежащее состояние.

«Мы будем менять все маршрутки на коммунальный транспорт», — сообщил Руслан Кандибор.

В будущем за основу примут троллейбусы с автономным ходом, поскольку их запуск не требует больших финансовых вложений по строительству контактной сети. Кроме того, это более экологичный вид транспорта.

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«Например, левый и правый берег мы можем соединить троллейбусом с автономным ходом, наибольший разрыв — 11 км бесконтактной сети. Такой троллейбус подъехал к концу контактной сети, опустил пантограф, переехал на правый берег, открыл пантограф — поехал дальше. Так мы сможем выехать за пределы кольцевой дороги и поехать в Коцюбинское, Бровары, Бучу, Ирпень, Крюковщину», — продолжил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Когда могут поднять тарифы

Кандибор заявил , что повышения цены на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не будет.

«Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей Победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд — четкая позиция мэра города и моя тоже», — подчеркнул директор Департамента.

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Фокус По материалам:

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