«Киевпасстранс» запустил функцию безналичной уплаты штрафа — Finance.ua

«Киевпасстранс» запустил функцию безналичной уплаты штрафа Сегодня 08:30 — Финтех и Карты

«Киевпасстранс» запустил функцию безналичной уплаты штрафа

Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» запустило функцию безналичной уплаты штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте столицы.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«КП „Киевпасстранс“ запустил функцию безналичной уплаты штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте. Во всем подвижном составе предприятия размещены информационные плакаты с реквизитами единого расчетного счета для уплаты штрафов», — говорится в сообщении.

Также для удобства пассажиров на плакатах размещен QR-код, позволяющий произвести уплату штрафа в несколько кликов на смартфоне.

В графе «Назначение платежа» обязательно нужно указать номер квитанции и произвести уплату штрафа в присутствии контролера.

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Укрінформ По материалам:

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