«Киевпасстранс» запустил функцию безналичной уплаты штрафа — Finance.ua
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«Киевпасстранс» запустил функцию безналичной уплаты штрафа

Финтех и Карты
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«Киевпасстранс» запустил функцию безналичной уплаты штрафа
«Киевпасстранс» запустил функцию безналичной уплаты штрафа
Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» запустило функцию безналичной уплаты штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте столицы.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«КП „Киевпасстранс“ запустил функцию безналичной уплаты штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте. Во всем подвижном составе предприятия размещены информационные плакаты с реквизитами единого расчетного счета для уплаты штрафов», — говорится в сообщении.
Также для удобства пассажиров на плакатах размещен QR-код, позволяющий произвести уплату штрафа в несколько кликов на смартфоне.
В графе «Назначение платежа» обязательно нужно указать номер квитанции и произвести уплату штрафа в присутствии контролера.

Справка Finance.ua:

  • транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию о введении пересадочного билета на полтора часа в Киеве;
  • Киев недополучил 1,7 млрд грн из-за простоя коммунального транспорта во время тревог.
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По материалам:
Укрінформ
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