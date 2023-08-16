«Киевпасстранс» запустил функцию безналичной уплаты штрафа — Finance.ua

«Киевпасстранс» запустил функцию безналичной уплаты штрафа
Коммунальное предприятие «Киевпасстранс» запустило функцию безналичной уплаты штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте столицы.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«КП „Киевпасстранс“ запустил функцию безналичной уплаты штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте. Во всем подвижном составе предприятия размещены информационные плакаты с реквизитами единого расчетного счета для уплаты штрафов», — говорится в сообщении.
Также для удобства пассажиров на плакатах размещен QR-код, позволяющий произвести уплату штрафа в несколько кликов на смартфоне.
В графе «Назначение платежа» обязательно нужно указать номер квитанции и произвести уплату штрафа в присутствии контролера.
Справка Finance.ua:
- транспортная комиссия Киевсовета поддержала петицию о введении пересадочного билета на полтора часа в Киеве;
- Киев недополучил 1,7 млрд грн из-за простоя коммунального транспорта во время тревог.
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