Київ недоотримав 1,7 млрд грн через простій комунального транспорту під час тривог — Finance.ua

Київ недоотримав 1,7 млрд грн через простій комунального транспорту під час тривог Сьогодні 07:20 — Казна та Політика

Київ недоотримав 1,7 млрд грн через простій комунального транспорту під час тривог

Київ недоотримав 1,7 млрд грн через простій комунального транспорту під час тривог.

Про це пише громадська ініціатива «Пасажири Києва».

З серпня 2022 року діє рішення влади Києва зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог. Відтак за пів року транспорт «простояв» 195 годин, через що столиця втратила понад півтора млрд грн.

«Головним цапом відбувайлом з транспортних підприємств та отримувачем збитків в цій ситуації залишається КП „Київпастранс“ і частково Київський метрополітен. Як їхній простій під час тривог за всі ці 6 місяців підвищив безпеку пасажирів, які просто пересідали на інші види транспорту і їм віддавали свої кошти, це питання вже риторичне. А от майбутні транспортні проблеми від такого рішення міста Київ, яке одне з дуже небагатьох великих міст України зупиняє комунальний громадський транспорт під час тривог, доведеться вирішувати довго», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Офіційна сторінка громадської ініціативи «Пасажири Києва»

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