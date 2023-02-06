У Києві планують створити електронний проїзний: коли він може з'явитися — Finance.ua
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У Києві планують створити електронний проїзний: коли він може з'явитися

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У Києві планують створити електронний проїзний: коли він може з'явитися
У Києві планують створити електронний проїзний: коли він може з'явитися
Київ планує створити електронний проїзний квиток. Він може з’явитися вже цього року.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич в ефірі телеканалу «Київ».
За його словами, електронна проїзна карта з’явиться у додатку «Київ Цифровий».
Наразі кияни можуть придбати у застосунку одноразовий квиток, але планується, що жителі столиці зможуть купити онлайн багаторазовий електронний проїзний.
«У цьому році у нас заплановано впровадження електронної картки, яка буде мультиінструментом і забезпечить використання смартфонів як проїзних квитків. Це можливо робити зараз за допомогою Google Pay банківською карткою для разових поїздок. У майбутньому буде вже цифрова трансформація, і ми відмовимося від пластика», — сказав Оленич.

Довідка Finance.ua:

  • із 15 жовтня минулого року в громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Пізніше на сайті Київської міської державної адміністрації з’явилась інформація, що на всіх автобусних маршрутах Києва можна розрахуватися банківською карткою або гаджетом із NFC;
  • також вже доступна оплата проїзду банківською карткою або гаджетом з NFC у трамваях Києва.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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