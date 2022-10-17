У Києві сплатити за проїзд вже можна банківською карткою: як і де працює система — Finance.ua

У Києві сплатити за проїзд вже можна банківською карткою: як і де працює система Вчора 11:04 — Фінтех і Картки

У Києві сплатити за проїзд вже можна банківською карткою: як і де працює система

Із 15 жовтня в громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Де послуга вже доступна

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: 6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Підтвердженням роботи системи є фірмові наліпки на валідаторах. Поступово система запрацює повноцінно на всіх маршрутах та одиницях громадського транспорту.

За словами заступника голови КМДА, керівника цифрової трансформації Києва Петра Оленича, запит саме на цей сервіс був одним із найактуальніших серед киян.

Як сплатити за проїзд

Для оплати проїзду потрібно прикласти банківську карту або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора.

Щоб підтвердити оплату проїзду, потрібно сказати контролеру останні 4 цифри своєї картки або ж показати списання в будь-якому банківському додатку.

Сервіс дозволяє користуватися і застосунком «Київ Цифровий», і карткою киянина.

Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою — 8 гривень. Якщо є право на безкоштовний проїзд, на картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга.

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