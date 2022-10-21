Оплата проїзду банківською карткою доступна тепер і у київських трамваях — Finance.ua

Оплата проїзду банківською карткою доступна тепер і у київських трамваях Вчора 18:15 — Фінтех і Картки

Оплата проїзду банківською карткою доступна тепер і у київських трамваях

У трамваях Києва вже доступна оплата проїзду банківською карткою або гаджетом з NFC.

Про це Київпастранс повідомляє в Telegram-каналі.

«До системи наразі підключені маршрути 1, 2, 3, 5, 8К, 22К, 28, 28Д, 29К, 33А, 35. За кілька днів розрахуватися банківською карткою можна буде на всіх маршрутах», — сказано в повідомленні.

Щоб підтвердити оплату проїзду через гаджет з NFC, потрібно сказати контролеру 4 останні цифри номеру вашого віртуального рахунку, яким було здійснено оплату. Для цього потрібно виконати наступні дії:

Для Google Гаманець:

відкриваєте Google Гаманець;

обираєте карту, якою плануєте оплатити проїзд;

натискаєте «Докладніше» внизу екрану. Відкриється номер віртуального рахунку.

Для ApplePay:

відкриваєте гаманець у смартфоні;

обираєте картку;

натискаєте у верхньому правому куті значок «Більше»;

внизу знайдете номер віртуального рахунку.

Нагадаємо, із 15 жовтня в громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Пізніше на сайті Київської міської державної адміністрації з’явилась інформація, що на всіх автобусних маршрутах Києва можна розрахуватися банківською карткою або гаджетом із NFC.

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