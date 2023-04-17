У Києві можуть запровадити пересадковий квиток на півтори години — Finance.ua

У Києві можуть запровадити пересадковий квиток на півтори години Сьогодні 20:04 — Особисті фінанси

У Києві можуть запровадити пересадковий квиток на півтори години

Транспортна комісія Київради підтримала петицію про запровадження пересадкового квитка на півтори години в Києві.

Про це повідомили в громадській ініціативі «Пасажири Києва».

Автор петиції відзначав, що на певних ділянках київські маршрути громадського транспорту дублюють один одного, що потенційно дає змогу здійснити поїздку від пункту відправлення до пункту призначення з пересадкою на інший маршрут.

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За інформацією оператора автоматичної системи оплати проїзду, КП «Головний інформаційнообчислювальний центр», система технічно готова реалізувати новий електронний квиток на 90 хвилин, повідомив у відповідь на петицію заступник голови КМДА і керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА відзначали , що за умови технічної можливості «Київпастранс» і «Київський метрополітен» забезпечать перевезення за пересадковим квитком.

«Загалом департамент і підпорядковані комунальні підприємства-перевізники підтримують будь-які рішення, що направлені на підвищення рівня якості надання послуг із перевезення жителів і гостей столиці. Вважаємо, що з метою реалізації петиції необхідно переглянути вартість такого квитка», — написали в дептрансі.

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Петиція пропонує встановити вартість квитка 8 гривень.

Відповідь на петицію має оприлюднити міський голова Віталій Кличко.

У багатьох країнах Європі немає разових квитків, але є квитки на період дії — 30 або 60 хвилин. «Тоді людина не залежна від конкретного маршруту тролейбуса, наприклад. Якщо вона знає, що тут може підʼїхати тролейбусом, а далі сісти на автобус, а потім ще піти на метро й водночас вкластися в годину, то вона купить собі цей квиток на 60 хвилин і встигне скористатися всіма видами транспорту, що необхідні для завершення поїздки. У 90-ті роки почало вважатися, що пересадка — це погано. Але в операційно ефективній мережі насправді транспортно-пересадкові вузли — це нормально: це дозволяє ефективніше працювати всій системі», — кажуть в «Пасажири Києва».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна За матеріалами:

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