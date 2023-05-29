Кличко рассказал, подорожает ли проезд в общественном транспорте — Finance.ua

Кличко рассказал, подорожает ли проезд в общественном транспорте Сегодня 10:39 — Личные финансы

Кличко рассказал, подорожает ли проезд в общественном транспорте

До конца войны стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве повышена не будет.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко заявил в интервью телеканалу « Киев ».

По его словам, общественный транспорт в столице дотационный, поскольку себестоимость проезда составляет более 20 грн. На данный момент стоимость остается самой низкой в стране.

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Кличко отметил, что учитывая сложную экономическую ситуацию и ситуацию с бюджетом людей городские власти не планируют в ближайшее время, до окончания военных действий, повышать стоимость проезда.

Однако, с учетом того, что в будущем транспорт нужно будет ремонтировать, строить метро, закупать новый, подорожание проезда возможно.

«До окончания войны транспорт у нас останется дотационным и повышать не будем. Мы не планируем этого делать, чтобы не было разных спекуляций по этой теме», — подчеркнул Кличко.

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Также мэр заявил, что считает для себя одной из главных задач — заменить старые маршрутки, которые перевозят киевлян, на новый современный общественный транспорт, который будет соответствовать стандартам современной европейской столицы.

Економічна Правда По материалам:

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