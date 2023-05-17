В Киеве во время воздушной тревоги общественный транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия — Finance.ua

В Киеве во время воздушной тревоги общественный транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия
В случае воздушной тревоги КП «Киевпасстранс» и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны делать остановку у ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения.
Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.
Из 22 водитель транспорта будет делать объявления о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, убежище в домах
и т. д.
Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в Киеве.
Кроме того, Совет обороны города Киева принял решение, которым запретил заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги. Речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонн.
Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области обеспечит контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город.
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