Как выгодно пользоваться общественным транспортом в Европе — Finance.ua

Как выгодно пользоваться общественным транспортом в Европе Сегодня 10:10 — Личные финансы

Как выгодно пользоваться общественным транспортом в Европе

Общественный транспорт в европейских городах может быть отличным вариантом для путешественников, чтобы сэкономить. В большинстве стран ЕС он курсирует регулярно и довольно комфортен.

Благодаря европейской сети общественного транспорта можно отлично сэкономить. Также это поможет лучше ориентироваться в городах. Рассмотрим самые доступные способы путешествовать по странам Европы.

Франция

Туристы во Франции могут использовать систему поездов SNCF, которая обеспечивает скоростное железнодорожное сообщение между французскими городами и ближними странами Европы.

Для путешественников, желающих оценить общественный транспорт Парижа, есть несколько способов сэкономить время и деньги. Разовый проезд для взрослых в Париже стоит 2,10 евро на большинстве метро и автобусов. Если вы планируете совершить по крайней мере 6 поездок в день, можно приобрести карту Paris Visite. Она предоставляет день безлимитного проезда на автобусах и метро, а также специальные скидки для туристов. Такой проездной стоит 13,55 евро в пределах Парижа, но 28,50 евро для расширенной зоны (в основные аэропорты и Диснейленд).

Учтите, что в системе общественного транспорта Франции время от времени проходят забастовки работников. На этом сайте можно следить за актуальной информацией о задержках и отменах.

Испания

Основная железнодорожная сеть Испании называется Renfe и обслуживает более 5000 поездов в день. Для путешественников, которые ценят комфорт и готовы платить больше, курсируют роскошные туристические поезда Renfe с шикарными купе и изысканными ресторанами.

Для путешественников в больших городах, как Барселона или Мадрид, местные автобусы и поезда являются быстрым и безопасным способом добраться из точки, А в точку Б. Ориентировочные цены на транспорт Барселоны: одна поездка — 2,20 евро, дневной проездной в пределах одной зоны — 7,50 евро. В метро Мадрида действует туристический билет для неограниченного ежедневного использования городским транспортом за 8,40 евро.

Италия

Для путешественников, желающих проехать по нескольким крупным городам Италии, действует предложение Trenitalia Pass. Эта карта доступна только для иностранцев. Ее цена стартует от 129 евро (за 3 поездки в течение недели). С ней можно посетить ряд городов Италии или соседних стран.

В Риме есть несколько видов общественного транспорта: поезда, автобусы, трамваи, троллейбусы. Цена проезда в столице Италии доступна — 100 минут стоит 1,50 евро.

Германия

Германия запустила безлимитный билет на общественный транспорт — Deutschland-Ticket . Предложение супервыгодно: всего 49 евро в месяц за неограниченное количество поездок. Действует по всей территории Германии и на все виды транспорта, включая региональные поезда. Безлимитный билет был запущен 1 мая. На него был такой спрос, что сайт, начавший продажу, завис и на время вышел из строя.

Если вы не планировали оставаться в Германии надолго, можете воспользоваться туристическими картами, действующими в крупных городах. К примеру, в Берлине предлагают Berlin Welcome Card, которая предоставляет неограниченный проезд в общественном транспорте и скидки на посещение самых популярных туристических локаций. Цена за Berlin Welcome Card стартует с 25 евро.

Венгрия

Венгрия в мае также запустила безлимитный месячный проездной за 49 евро . С ним можно пользоваться поездами и автобусами по всей стране.

Если вы планируете пробыть несколько дней в Будапеште, ознакомьтесь с преимуществами Budapest Card (за 33 евро). С ней можно не только безлимитно пользоваться транспортом, но бесплатно посещать музеи, экскурсии и популярные термальные бассейны.

Сеть общественного транспорта ЕС постоянно развивается. Это, без сомнения, быстрый, безопасный и доступный способ путешествовать по Европе. В предвкушении летнего наплыва туристов страны предлагают выгодные комплексные карты для путешественников. Если вы точно планируете посетить главные достопримечательности европейских городов, то выгоднее рассмотреть специальные предложения для туристов.

Телеканал 24 По материалам:

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