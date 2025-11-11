0 800 307 555
Аукционы на рынке земли принесли почти 8 млрд грн за четыре года

Казна и Политика
39
На 10 ноября совокупная стоимость сделок по результатам земельных аукционов в государственной электронной системе Прозорро. Продажи составляет почти 8 млрд грн.
Это цена, установленная на торгах за продажу участков и ежегодную аренду земли в период с 2021 года. Три из четырех земельных аукционов касались земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
В частности, в системе объявили торги почти 3 тыс. организаторов:
  • общины,
  • государственный проект Земельный банк,
  • частные исполнители,
  • частные землевладельцы.
За четыре года торгов через Прозорро. Продажи они реализовали более 30 тыс. участков: аренда, продажа частных сельхозучастков, земли другого назначения и реализация арестованных земель.
Продажа государственных и коммунальных сельхозземель в соответствии с законодательством продолжает оставаться запрещенной.

Рейтинг организаторов по доходу

Лидером по доходу от реализации с/х земель является Земельный банк. По итогам почти тысячи торгов победители ежегодно будут платить почти 1,1 млрд грн в бюджеты разных уровней.
В тройку организаторов-лидеров по количеству привлеченных средств также входят Окнянская община в Одесской области с результатом почти 30,2 млн грн в год по результатам 146 аукционов и Буринская община в Сумской области — почти 15,9 млн грн ежегодно приносит аренда 294 с/х участков.
Самым дорогим с/х участком, реализованным через систему, является участок Зембанка площадью почти 4000 га в Кировоградской области: победитель ежегодно будет платить за него более 65,5 млн грн.
Среди участков другого назначения больше всего средств привлекла Мурованская община на Львовщине. Она продала 50 га земли промышленности, транспорта, энергетики за 102,7 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
