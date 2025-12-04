0 800 307 555
Польша, Германия и Норвегия выделят $500 миллионов на американское оружие для Украины

Казна и Политика
9
Польша, Германия и Норвегия объявили о совместном выделении 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины.
Об этом стало известно в ходе переговоров министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в преддверии саммита Альянса, сообщает TVP.
Финансирование будет направлено через механизм приоритетного перечня потребностей Украины (PURL), который позволяет членам НАТО быстро предоставлять Киеву оружие американского производства.
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Варшава выделит $100 миллионов до конца года, Германия — $200 миллионов, а Норвегия, кроме участия в совместном пакете, объявила о дополнительном вкладе в $500 миллионов вместе с Германией и Нидерландами.
В целом норвежское финансирование в рамках PURL в 2025 году составит $835 миллионов. К программе присоединилась и Канада: министр иностранных дел Анита Ананд подтвердила, что Оттава потратит $200 миллионов на американское оружие для Украины.
