0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина среди лидеров по дешевизне интернета: какие еще страны попали в ТОП-5

Мир
52
Украина среди лидеров по дешевизне интернета: какие еще страны попали в ТОП-5
Украина среди лидеров по дешевизне интернета: какие еще страны попали в ТОП-5
В зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь, сумма, которую вы ежемесячно тратите на интернет, может сильно варьироваться. Одни страны просят за выход в сеть считанные доллары, в то время как у других за стабильное соединение приходится платить в сотни раз больше.
Новое исследование, на которое ссылается SlashGear, выявило страны с самым дорогим и самым дешевым широкополосным интернетом.
Читайте также
Страна, где люди жители тратят больше денег на домашний интернет — это Соломоновы Острова, архипелаг в южной части Тихого океана.
Средняя стоимость подключения составляет около $457,84 в месяц (~19 000 грн).
Для сравнения, средняя мировая цена интернета составляет ~56 долларов в месяц, а в Океании — около $105.
ТОП-5 стран с самым дорогим интернетом:
  • Соломоновы острова — $457 в месяц;
  • Бурунди — $304 в месяц;
  • Острова Теркс и Кайкос — $202 в месяц;
  • Виргинские острова — $189 в месяц;
  • Бермуды — $185 в месяц.
На другом конце спектра расположены страны с самым дешевым интернетом. Здесь лидирует Судан: средняя стоимость этой услуги составляет всего $2,40 в месяц. За ним следуют Аргентина ($5,17) и Беларусь ($7).
Читайте также
Украина также входит в ТОП-5 стран с самым дешевым интернетом со средней стоимостью 7,35 долларов в месяц (300 грн). Средний ежемесячный интернет пакет в Египте составляет 8,31 доллара.
По скорости интернета Украина занимает 70-е место со средним показателем 84.4 Мбит/с. Первые три места в рейтинге занимают Сингапур (324,92 Мбит/с), ОАЭ (310,05 Мбит/с) и Гонконг (305,71 Мбит/с).
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems