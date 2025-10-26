Украина среди лидеров по дешевизне интернета: какие еще страны попали в ТОП-5
В зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь, сумма, которую вы ежемесячно тратите на интернет, может сильно варьироваться. Одни страны просят за выход в сеть считанные доллары, в то время как у других за стабильное соединение приходится платить в сотни раз больше.
Новое исследование, на которое ссылается SlashGear, выявило страны с самым дорогим и самым дешевым широкополосным интернетом.
Страна, где люди жители тратят больше денег на домашний интернет — это Соломоновы Острова, архипелаг в южной части Тихого океана.
Средняя стоимость подключения составляет около $457,84 в месяц (~19 000 грн).
Для сравнения, средняя мировая цена интернета составляет ~56 долларов в месяц, а в Океании — около $105.
ТОП-5 стран с самым дорогим интернетом:
- Соломоновы острова — $457 в месяц;
- Бурунди — $304 в месяц;
- Острова Теркс и Кайкос — $202 в месяц;
- Виргинские острова — $189 в месяц;
- Бермуды — $185 в месяц.
На другом конце спектра расположены страны с самым дешевым интернетом. Здесь лидирует Судан: средняя стоимость этой услуги составляет всего $2,40 в месяц. За ним следуют Аргентина ($5,17) и Беларусь ($7).
Украина также входит в ТОП-5 стран с самым дешевым интернетом со средней стоимостью 7,35 долларов в месяц (300 грн). Средний ежемесячный интернет пакет в Египте составляет 8,31 доллара.
По скорости интернета Украина занимает 70-е место со средним показателем 84.4 Мбит/с. Первые три места в рейтинге занимают Сингапур (324,92 Мбит/с), ОАЭ (310,05 Мбит/с) и Гонконг (305,71 Мбит/с).
