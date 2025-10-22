Бирка на чемодане: эксперт по путешествиям предупредил, что не нужно указывать Сегодня 05:04 — Мир

Бирка на чемодане: эксперт по путешествиям предупредил, что не нужно указывать

С приближением октябрьских каникул эксперты по путешествиям предупреждают о багажных бирках.

Эксперты компании 1st Move International removals раскрыли важные детали, которые никогда не следует указывать во время маркировки сумок, поскольку это может сделать вас уязвимыми к краже личных данных, мошенничеству и даже краже со взломом.

Так Майк Харви, управляющий директор 1st Move International, сказал: «При заполнении багажных бирок крайне важно найти баланс между тем, чтобы вашу сумку было легко идентифицировать, и безопасностью ваших личных данных».

Предоставление слишком большого количества информации может подвергнуть вас краже личных данных, финансовому мошенничеству, краже со взломом и другим рискам.

Что нужно указать

Следует написать свое полное имя, как указано в вашем паспорте, чтобы помочь авиакомпании найти ваш потерянный багаж.

Также следует предоставить номер телефона, чтобы с вами могли связаться, а также адрес электронной почты как еще один способ связаться с вами, если ваш багаж потеряется, будет украден или утрачен.

Чего следует избегать

Домашний адрес. Это может оповестить воров о том, что ваша собственность пуста, пока вас нет.

Ценные вещи. Не упоминайте о вещах в вашей сумке, чтобы не привлекать внимания.

Планы поездок и направления. Сохраняйте конфиденциальность своего маршрута, чтобы предотвратить неправомерное использование.

Конфиденциальная информация. Никогда не указывайте номера паспорта, номера национального страхования или данные страхового полиса; это подвергает вас риску мошенничества и афер.

Замки

Также следует учесть замки, используемые на чемоданах и сумках. Замок на чемодане отпугивает воров. Хотя решительные преступники все еще могут найти способы проникнуть внутрь, у замкнутой сумки меньше шансов стать мишенью, чем у незамкнутой.

Этот дополнительный уровень безопасности значительно снижает риск кражи вещей из багажа во время транспортировки или обработки.

Замки для багажа бывают разных цветов или дизайнов, что делает вашу сумку заметной на багажной карусели. Эта дополнительная видимость помогает вам быстро заметить свой чемодан среди моря похожих сумок, уменьшая вероятность того, что кто-то случайно заберет ваш багаж, даже бант помогает.

