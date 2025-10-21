0 800 307 555
ру
Кипр ввел закон об уголовной ответственности за обход санкций против россии

Мир
1
Кипр принял изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за обход санкций, введенных против россии. Это сделано для выполнения директивы Европарламента, согласно которой все страны-члены ЕС должны принять такие нормы еще до 20 мая.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В настоящее время соответствующие изменения ранее внесли только Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Финляндия и Швеция. После этого Еврокомиссия требовала сделать то же от 18 государств, кроме Нидерландов, где такой закон уже действует, и Дании, для которой сделано исключение.

Что будет считаться преступлением

На Кипре теперь под уголовную ответственность подпадает предоставление экономических ресурсов лицам или компаниям, находящимся под санкциям.
Для граждан россии, имеющих кипрский паспорт, нарушением могут считать, в частности, наличие счетов в российских банках под санкциями, работу в компаниях из списка санкций ЕС или предоставление услуг бизнесу с российским участием, например консалтинговых.

Отмена «золотых паспортов»

В 2024 году власти Кипра лишили гражданства 77 иностранцев, получивших паспорта по инвестиционной программе. Среди них было семь российских миллиардеров, в том числе Олег Дерипаска и Михаил Гуцериев.
Программу «золотых паспортов» Кипр остановил еще в 2020 году из-за многочисленных злоупотреблений. По данным 2019 года, около 40% выданных в рамках программы паспортов получили граждане россии.
Напомним, Совет Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии о полном запрете импорта российского газа. Документ предусматривает поэтапное прекращение импорта российского трубопроводного газа и сжиженного газа (СПГ). Полный запрет должен вступить в силу с 1 января 2028 года.
