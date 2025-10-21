США не поддержали план ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине Сегодня 10:33 — Мир

США не поддержали план ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине

Соединенные Штаты не планируют присоединиться к инициативе Европейского Союза по использованию замороженных активов Центробанка россии для поддержки Украины.

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Вашингтон обеспокоен рисками для рынков

По словам собеседников издания, США выразили опасение, что этот механизм может представлять риск для стабильности финансовых рынков. Некоторые источники отметили, что Вашингтон просто не высказал четкую позицию относительно участия в проекте.

Это стало временным ударом по планам Евросоюза, который пытается привлечь страны «Группы семи» к схеме, позволяющей использовать замороженные активы Центрального банка россии в качестве залога для получения кредитов объемом до €140 млрд (примерно $160 млрд) для Украины.

Еврокомиссия готовит детальный проект механизма, но обнародует его только после одобрения лидерами ЕС, вероятно, на саммите в Брюсселе на этой неделе.

В Вloomberg напомнили, что в сентябре министр финансов Скотт Бессент заявлял, что США открыты для возможности использования около $5 млрд российских активов, замороженных на их территории. «Мы приняли резолюцию, которая позволяет их конфисковать, но пока не решили, будем ли это делать», — сказал он тогда.

Опасения ЕС

Нежелание Вашингтона может усилить позиции скептиков внутри Евросоюза, в первую очередь Бельгии, где сохраняется большинство активов.

Брюссель неоднократно предостерегал, что чрезмерное использование этих средств может привести к судебным искам, финансовым рискам для правительств, потере доверия к европейским финансовым институтам и даже ослаблению евро.

Схожие беспокойства выражал и Европейский центральный банк. Его президент Кристин Лагард поддержала идею использования активов в качестве залога, но подчеркнула, что это должно быть совместное решение всех стран, владеющих этими средствами.

Большинство из 280 млрд евро замороженных российских активов находятся в Европе, преимущественно в бельгийском депозитарии Euroclear. Процентная прибыль от этих средств уже направляется на поддержку Украины, однако ЕС рассматривает возможность предоставления кредитов под залог этих активов, чтобы обеспечить новое финансирование. Такой механизм является юридически и финансово сложным, поскольку должен избегать прямой конфискации, что может вызвать судебные иски со стороны россии.

Среди других стран «Группы семи» инициативу ЕС поддерживают Великобритания и Канада, тогда как Япония занимает более осторожную позицию, подобную американской.

