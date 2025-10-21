0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США не поддержали план ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине

Мир
29
США не поддержали план ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине
США не поддержали план ЕС по использованию замороженных российских активов для помощи Украине
Соединенные Штаты не планируют присоединиться к инициативе Европейского Союза по использованию замороженных активов Центробанка россии для поддержки Украины.
Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Вашингтон обеспокоен рисками для рынков

По словам собеседников издания, США выразили опасение, что этот механизм может представлять риск для стабильности финансовых рынков. Некоторые источники отметили, что Вашингтон просто не высказал четкую позицию относительно участия в проекте.
Это стало временным ударом по планам Евросоюза, который пытается привлечь страны «Группы семи» к схеме, позволяющей использовать замороженные активы Центрального банка россии в качестве залога для получения кредитов объемом до €140 млрд (примерно $160 млрд) для Украины.
Читайте также
Еврокомиссия готовит детальный проект механизма, но обнародует его только после одобрения лидерами ЕС, вероятно, на саммите в Брюсселе на этой неделе.
В Вloomberg напомнили, что в сентябре министр финансов Скотт Бессент заявлял, что США открыты для возможности использования около $5 млрд российских активов, замороженных на их территории. «Мы приняли резолюцию, которая позволяет их конфисковать, но пока не решили, будем ли это делать», — сказал он тогда.

Опасения ЕС

Нежелание Вашингтона может усилить позиции скептиков внутри Евросоюза, в первую очередь Бельгии, где сохраняется большинство активов.
Брюссель неоднократно предостерегал, что чрезмерное использование этих средств может привести к судебным искам, финансовым рискам для правительств, потере доверия к европейским финансовым институтам и даже ослаблению евро.
Читайте также
Схожие беспокойства выражал и Европейский центральный банк. Его президент Кристин Лагард поддержала идею использования активов в качестве залога, но подчеркнула, что это должно быть совместное решение всех стран, владеющих этими средствами.
Большинство из 280 млрд евро замороженных российских активов находятся в Европе, преимущественно в бельгийском депозитарии Euroclear. Процентная прибыль от этих средств уже направляется на поддержку Украины, однако ЕС рассматривает возможность предоставления кредитов под залог этих активов, чтобы обеспечить новое финансирование. Такой механизм является юридически и финансово сложным, поскольку должен избегать прямой конфискации, что может вызвать судебные иски со стороны россии.
Среди других стран «Группы семи» инициативу ЕС поддерживают Великобритания и Канада, тогда как Япония занимает более осторожную позицию, подобную американской.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems