россия планирует конфискацию иностранных активов: путин подписал указ

россия может национализировать и быстро продать активы иностранных компаний, если ЕС примет решение об использовании российских замороженных активов за рубежом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, приближенный к правительству рф.

Президент россии владимир путин подписал указ, позволяющий осуществлять продажу госимущества по ускоренной процедуре. Согласно документу, предпродажная оценка должна проводиться не дольше чем за 10 дней, а регистрация права собственности также будет происходить в сокращенные сроки. Оператором таких сделок определен госбанк «Промсвязьбанк».

Кремль заявил, что возможные действия ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов в пользу Украины расценивают как «незаконный захват собственности» и «кражу». «В случае изъятия будет ответ», — заявил спикер президента рф Дмитрий Песков.

ЕС предлагает привлечь €140 млрд для Украины в виде кредитов, обеспеченных доходами от обездвиженных активов Центробанка рф. москва может получить средства обратно, если согласится компенсировать Украине ущерб, причиненный войной.

Несмотря на войну, в рф до сих пор работают сотни западных компаний от банковских групп — от UniCredit и Raiffeisen Bank до корпораций PepsiCo и Mondelez. До сих пор москва не переходила к прямой национализации их имущества, а преимущественно принимала предприятия под временное управление с продажей избранным покупателям со значительными скидками.

Напомним, Raiffeisen Bank International (RBI) потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в кремле выступили против сделки, поскольку россия стремится сохранить ключевой финансовый мост для обработки платежей из Европы.

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» до 130 миллиардов евро. Окончательная сумма будет определена после оценки потребностей в финансировании Украины на 2026−2027 годы, которую проведет Международный валютный фонд. Погашение кредита будет происходить только после того, как Украина получит репарации от россии по мирному соглашению.

