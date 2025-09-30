В Германии найдено крупное месторождение лития (детали) Сегодня 12:12 — Мир

В Германии найдено крупное месторождение лития (детали)

Одно из крупнейших в мире месторождений лития было обнаружено в Германии. Эта находка на территории Европы может оказать серьезное влияние на экономику как страны, так и Евросоюза в целом.

Об этом сообщила пресс-служба Neptune Energy

Напомним, литий — один из важнейших металлов для мировой экономики из-за своего широкого применения в производстве аккумуляторов для электромобилей и портативной электроники. Кроме того, литий используется в металлургии для улучшения свойств сплавов, производства стекла и керамики, а также в ядерной энергетике.

В настоящее время разрабатывается проект по добыче лития в регионе Альтмарк (Саксония-Ангальт). В августе 2025 года международное независимое агентство по оценке Sproule ERCE определило ресурсную базу проекта в размере 43 миллионов тонн карбоната лития (LCE).

Таким образом, в северной части Саксонии-Ангальт может быть расположен один из крупнейших в мире проектов по добыче лития.

По данным Trading economics, цены на карбонат лития поднялись до 73 900 юаней за тонну с месячного минимума в 72 450 юаней 15 сентября. По состоянию на 19.00 29 сентября цены на карбонат лития остановились на отметке 73 550 юаней за тонну.

Спрос

Ожидается, что спрос на металлы для аккумуляторов: литий, графит, никель, марганец и кобальт, в общей сложности вырастет с примерно 3 миллионов метрических тонн в этом году до 12 миллионов за следующие десять лет, заявил на конференции аналитик Fastmarkets Оливье Массон.

