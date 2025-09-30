Украина причинила россии ущерб на $100 млрд, атакуя ее НПЗ — The Sun
Атаки украинских беспилотников дальнего действия по нефтегазовой инфраструктуре россии превратились в целенаправленную кампанию, которая бьет по «сердцу» экономики страны-агрессора. По оценкам, ущерб рф от этих ударов уже достиг около $100 млрд.
Об этом сообщает британское издание The Sun.
Как отмечает эксперт по военной разведке Филипп Ингрем, атаки не только создают трудности в повседневной жизни граждан рф, но и провоцируют дефицит топлива, что серьезно ограничивает способность кремля вести войну против Украины.
«Дроны дальнего радиуса действия, преодолевающие более 1000 км, превращают огромную нефтегазовую империю россии в цепь адских пламеней», — подчеркнул Ингрем.
Особенно ощутимы удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые непосредственно сокращают доходы москвы. До начала полномасштабной войны экспорт энергоресурсов обеспечивал 40% бюджета рф, в настоящее время — около 30%, несмотря на действие интернациональных санкций.
Аналитики Reuters подсчитали, что из строя выведено не менее 17% мощностей российских НПЗ — около 1,1 млн баррелей нефти в сутки. В августе полностью остановились Новокуйбышевский, Саратовский, Волгоградский и Сызранский заводы, общий простой которых составил более 6 млн тонн. В сентябре частично остановлен Рязанский НПЗ, обеспечивающий около 5% всей переработки страны.
На этом фоне даже российские государственные СМИ признают нехватку бензина более чем в 20 регионах, хотя пытаются приуменьшить роль украинских атак.
Ингрем также предположил, что успехи Украины в этих операциях могли оказаться возможными благодаря помощи западных партнеров и внутренних инсайдеров, которые помогли определить самые уязвимые элементы критической инфраструктуры.
