Украина нанесла российской промышленности более $10 млрд убытков с начала года — Finance.ua

Украина нанесла российской промышленности более $10 млрд убытков с начала года Сегодня 10:03

Украина нанесла российской промышленности более $10 млрд убытков с начала года

В январе-мае 2025 года Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими подразделениями совершили серию атак на объекты в глубине территории россии. По предварительным оценкам, совокупные потери россии вследствие этих ударов превышают 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в комментарии журналистам, передает Суспільне.

По словам Сырского, удары были частью операций, направленных на снижение военно-экономического потенциала россии. В частности, $1,3 миллиарда составляют прямые убытки. Это потери, вызванные уничтожением объектов переработки, энергетики, транспорта и логистики.

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Еще около $9,5 миллиарда — это косвенные потери, связанные с остановкой предприятий, нарушением перевозок и блокировкой логистических маршрутов.

Эффективность операций «DeepStrike», по словам Главнокомандующего, составляет ориентировочно 1 до 15: то есть на каждый израсходованный доллар приходится около 15 долларов причиненного ущерба.

Сырский заявил, что ВСУ будут продолжать наносить удары по территории россии в рамках операций DeepStrike.

«Мы будем продолжать (удары по территории россии по направлению DeepStrike. — Ред.). Будем наращивать масштабы, глубину. С учетом того, что мы не воюем против населения — мы воюем и уничтожаем чисто военные объекты», — заявил Сырский.

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Напомним, общая сумма прямого ущерба Украины от полномасштабной войны выросла на 15% - до $176 млрд, а оценка потребностей в восстановлении — на 8% до $524 млрд. На 2025 год приоритетными определены программы восстановления и реконструкции общей стоимостью 17 млрд долларов.

В Офисе президента сообщали , что за все время военной агрессии рф, которая началась в 2014 году, нанесенный Украине общий ущерб может достигать одного триллиона долларов.

Спецоперация «Паутина», которую СБУ провела 1 июня 2025 года, нанесла рф ущерб более чем на $7 миллиардов, уничтожив более 40 российских самолетов.

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