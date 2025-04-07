Украина будет использовать искусственный интеллект для обработки ущерба, нанесенного россией — Finance.ua

Украина будет использовать искусственный интеллект для обработки ущерба, нанесенного россией
Украина будет использовать искусственный интеллект для обработки данных для установления точной суммы ущерба, нанесенного россией. Также с помощью ИИ будет осуществляться поиск военных преступников
и т. д.
Об этом в ходе общения со студентами Киевского института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
«Сейчас Украина составляет реестр ущерба, куда вносятся все пострадавшие от российской агрессии объекты. И вот здесь искусственный интеллект действительно может помочь решить эту задачу. Он может помочь также в проработке огромных массивов данных, может помочь с установлением точной суммы ущерба, с обнаружением и поиском военных преступников», — сказал он.
Как отметил руководитель Офиса Президента, Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный Украине российской агрессией в 524 млрд долларов. Однако, по его словам, эта сумма может быть гораздо больше.
«По состоянию на сегодняшний день россия уничтожила 214 000 объектов гражданской инфраструктуры. Было полностью уничтожено 173 тыс. жилых домов, 4 тыс. школ, тысяча больниц. Только по нашим электростанциям было нанесено с начала войны 773 удара. Было разрушено 9 тыс. объектов коммуникаций. 173 000 жилых домов. Это десятки миллионов квартир», — Сказал Ермак.
В то же время, как добавил руководитель Офиса Президента, ИИ не сможет заменить искусство дипломатии.
«Искусственный интеллект может перечислить все убытки, нанесенные Украине, до копейки. Но убедить весь мир в нашей правоте, убедить возместить ущерб и восстановить справедливость — это по силам все же только человеку. То, что не по силам искусственному интеллекту, по силам дипломатам», — сказал Ермак.
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