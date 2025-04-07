Украина будет использовать искусственный интеллект для обработки ущерба, нанесенного россией — Finance.ua
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Украина будет использовать искусственный интеллект для обработки ущерба, нанесенного россией

Технологии&Авто
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Украина будет использовать искусственный интеллект для обработки данных для установления точной суммы ущерба, нанесенного россией. Также с помощью ИИ будет осуществляться поиск военных преступников и т. д.
Об этом в ходе общения со студентами Киевского института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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«Сейчас Украина составляет реестр ущерба, куда вносятся все пострадавшие от российской агрессии объекты. И вот здесь искусственный интеллект действительно может помочь решить эту задачу. Он может помочь также в проработке огромных массивов данных, может помочь с установлением точной суммы ущерба, с обнаружением и поиском военных преступников», — сказал он.
Как отметил руководитель Офиса Президента, Всемирный банк оценил ущерб, нанесенный Украине российской агрессией в 524 млрд долларов. Однако, по его словам, эта сумма может быть гораздо больше.
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«По состоянию на сегодняшний день россия уничтожила 214 000 объектов гражданской инфраструктуры. Было полностью уничтожено 173 тыс. жилых домов, 4 тыс. школ, тысяча больниц. Только по нашим электростанциям было нанесено с начала войны 773 удара. Было разрушено 9 тыс. объектов коммуникаций. 173 000 жилых домов. Это десятки миллионов квартир», — Сказал Ермак.
В то же время, как добавил руководитель Офиса Президента, ИИ не сможет заменить искусство дипломатии.
«Искусственный интеллект может перечислить все убытки, нанесенные Украине, до копейки. Но убедить весь мир в нашей правоте, убедить возместить ущерб и восстановить справедливость — это по силам все же только человеку. То, что не по силам искусственному интеллекту, по силам дипломатам», — сказал Ермак.
По материалам:
Укрінформ
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