Реестр ущерба может отказать заявителям в компенсации: есть 4 случая — Finance.ua
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Реестр ущерба может отказать заявителям в компенсации: есть 4 случая

Личные финансы
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Реестр ущерба может отказать заявителям в компенсации: есть 4 случая
Реестр ущерба может отказать заявителям в компенсации: есть 4 случая
После подачи заявления в международный Реестр убытков заявителям могут отказать только в четырех случаях.
Об этом в телеэфире сообщил исполнительный директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины, Маркиян Ключковский.
«Все заявления попадают на рассмотрение секретариата, а затем на решение в Совет (Реестра. — Ред.). Все заявления будут рассматриваться. Заявление может быть отклонено практически только по четырем причинам», — отметил Ключковский.
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Так, будут отклонены те заявления, в которых говорится:
  • об ущербе, причиненном не на территории Украины;
  • нанесенном до 24 февраля 2022 года;
  • заявления, вообще не касающиеся российской агрессии против Украины;
  • не имеют доказательств.
«Кроме того, нужны хоть какие-нибудь элементарные доказательства, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Но в любом случае у заявителя будет возможность переподать заявление еще раз», — добавил он.
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Напомним, с 19 марта украинцы смогут подавать через «Дія» заявления в международный Реестр ущерба по категориям: вынужденное перемещение внутри страны, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, ограничение свободы (плен), принудительная работа или служба.
С 12 марта Реестр ущерба для Украины (RD4U) принимает заявления по поводу пропажи без вести близких родственников вследствие развязанной россией полномасштабной войны.
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По материалам:
Укрінформ
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