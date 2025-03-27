Реестр ущерба может отказать заявителям в компенсации: есть 4 случая — Finance.ua

Реестр ущерба может отказать заявителям в компенсации: есть 4 случая Сегодня 12:01 — Личные финансы

Реестр ущерба может отказать заявителям в компенсации: есть 4 случая

После подачи заявления в международный Реестр убытков заявителям могут отказать только в четырех случаях.

Об этом в телеэфире сообщил исполнительный директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины, Маркиян Ключковский.

«Все заявления попадают на рассмотрение секретариата, а затем на решение в Совет (Реестра. — Ред.). Все заявления будут рассматриваться. Заявление может быть отклонено практически только по четырем причинам», — отметил Ключковский.

Так, будут отклонены те заявления, в которых говорится:

об ущербе, причиненном не на территории Украины;

нанесенном до 24 февраля 2022 года;

заявления, вообще не касающиеся российской агрессии против Украины;

не имеют доказательств.

«Кроме того, нужны хоть какие-нибудь элементарные доказательства, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Но в любом случае у заявителя будет возможность переподать заявление еще раз», — добавил он.

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Напомним, с 19 марта украинцы смогут подавать через «Дія» заявления в международный Реестр ущерба по категориям: вынужденное перемещение внутри страны, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, ограничение свободы (плен), принудительная работа или служба.

С 12 марта Реестр ущерба для Украины (RD4U) принимает заявления по поводу пропажи без вести близких родственников вследствие развязанной россией полномасштабной войны.

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Укрінформ По материалам:

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