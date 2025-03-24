Реестр ущерба от агрессии рф: в ОП рассказали, когда заработает комиссия, которая будет рассматривать заявления — Finance.ua

Реестр ущерба от агрессии рф: в ОП рассказали, когда заработает комиссия, которая будет рассматривать заявления Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Реестр ущерба от агрессии рф: в ОП рассказали, когда заработает комиссия, которая будет рассматривать заявления

Совет международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины, утвердил все 45 категорий, по которым украинцы могут подавать заявления. Открыто 9 категорий. Ожидается, что комиссия, которая будет рассматривать заявления, будет создана и заработает в 2026 году.

Об этом рассказала заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая в комментарии Общественному.

Чиновница напомнила, что по обновленным оценкам ущерб Украины от агрессии рф — 524 миллиарда долларов.

«Это оцененный ущерб и прямые убытки, потерянные, и посчитанная сумма восстановления. Но это только касается государственных объектов, государства. Это не касается ущерба, нанесенного физическим лицам, юридическим лицам, частным лицам, частным компаниям. То есть эта сумма с большой долей вероятности может возрасти до 1 трлн.»

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По словам Мудрой, Совет международного Реестра убытков утвердил все 45 категорий, по которым украинцы могут подавать заявления, но в настоящее время открыто 9 категорий. Она объяснила это тем, что открытие категории требует времени на оцифровку информации и установление связи между «Дія» и международным реестром.

«9 категорий уже открыто. Три категории были открыты: смерть близкого члена семьи, пропажа без вести близкого члена, потеря или повреждение недвижимого жилищного имущества. 19 марта открыли 6 дополнительных категорий: вынужденное перемещение внутри страны, серьезные телесные повреждения, жертва сексуальных насилий, издевательства, пытки, лишение свободы, принудительная работа, служба. Это все о физических лицах,» , — сказала Мудрая.

Чиновница отметила, что реестр очень легкий в использовании, есть подробные инструкции пошагово, что нужно делать, чтобы информацию ввести в этот реестр. Кроме того, в Киеве работает офис международного реестра.

«Сам реестр расположен в Гааге, но есть офис в Киеве. То есть все сделано, чтобы облегчить человеку возможность занести туда информацию. Сейчас уже около 20 000 заявлений подано в трех категориях. С открытием дополнительных реестров мы ожидаем больше таких подач», — сказала она.

Мудрая также отметила, что следующие открытые категории в реестре будут касаться бизнеса и государства.

«Бизнес очень ждет, когда реестр откроет возможности для внесения информации о бизнесе. Следующие категории это будут категории для частного бизнеса, государственных компаний и государства», — сказала она.

По словам чиновницы, поскольку реестр уже функционирует, сейчас работа властей сосредоточена на создании комиссии, которая будет рассматривать поданные заявления. Мудрая отметила, что очень важно, чтобы к созданию комиссии присоединилось как можно больше стран, чтобы этот «механизм имел глобальную легитимность».

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«До конца года мы согласовываем условия международного договора с таким посылом, чтобы сначала в следующем году уже начинать создавать саму комиссию, и на создание комиссии тоже уйдет там определенное время. То есть мы ожидаем, что в 2026 году эта комиссия уже заработает», — сказала она.

Мудрая отметила, что уже есть понимание относительно инфраструктуры, архитектуры этой комиссии, «какие органы там должны быть, сколько этих комиссионеров должно быть, кто будет определять стоимость поврежденного имущества».

По ее словам, международный реестр ущерба, созданный в 2023 году, базируется на резолюции генеральной ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года.

Напомним, 8 ноября 2023 года Верховная рада проголосовала за законопроект о Реестре ущерба, нанесенного россией. Документ направлен на защиту прав и интересов Украины и ее граждан, в частности, предоставляет возможность подавать сведения об ущербе, нанесенном из-за войны рф, и способствует образованию компенсационных механизмов.

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