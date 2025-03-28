В ОП назвали сумму ущерба, который россия причинила Украине с 2014 года — Finance.ua

В ОП назвали сумму ущерба, который россия причинила Украине с 2014 года Сегодня 12:01 — Казна и Политика

В ОП назвали сумму ущерба, который россия причинила Украине с 2014 года

За все время военной агрессии рф, которая началась в 2014 году, общий ущерб, причиненный Украине, может достигать одного триллиона долларов.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая в программе Игоря Долгова на Укринформе.

«Мы знаем, что на сегодняшний день сумма ущерба, причиненного россией только за три последних года войны, оценена уже в 589 миллиардов долларов», — напомнила Мудрая.

Читайте также Ущерб Украины и россии от атак на энергетическую инфраструктуру

По ее словам, в связи с ежедневными ударами рф по украинской территории реальная сумма ущерба продолжает расти каждый день.

«Эти цифры — одна из более консервативных оценок. Если брать с начала войны в 2014 году, то эта сумма может достигать и 1 триллиона долларов, среди которых десятки тысяч загубленных жизней», — добавила Мудрая.

Напомним, согласно новому отчету Всемирного банка об оценке ущерба и потребностей, общий непрямой финансовый ущерб Украины с 2022 года составляет около 589 млрд долл. США.

Читайте также Какой ущерб нанесла война украинскому бизнесу — результаты опроса

По данным оценки RDNA4, прямой ущерб Украине в результате российской агрессии с 2022 года вырос до 176 млрд долл., по сравнению со 152 млрд долл. по прошлогодней оценке. Больше всего пострадали жилищный сектор, транспортная инфраструктура, энергетика, промышленность и образование.

По данным Фонда гарантирования, сумма ущерба, причиненного из-за действий страны-агрессора украинским банкам с 2014 по 2022 год, составляет более 70 млрд грн.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.