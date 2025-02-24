Какой ущерб нанесла война украинскому бизнесу — результаты опроса Сегодня 17:02 — Фондовый рынок

Какой ущерб нанесла война украинскому бизнесу — результаты опроса

Потери бизнеса от войны остаются существенными. По состоянию на начало 2025 года для 25% компаний они составляют до $1 млн.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

24% компаний сообщили о потерях в диапазоне $1−10 млн, и 16% - о потерях более $10 млн. Никаких потерь не понесли всего 11% опрошенных компаний Ассоциации, а 24% затруднились их оценить.

Среди членских компаний ЕБА 77% продолжат работать в Украине, независимо от того, завершатся ли в этом году боевые действия. Остальные 19% пока не имеют однозначного ответа, и только 4% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.

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В то же время, только треть опрошенных руководителей компаний, а именно 32% убеждены, что боевые действия завершатся в этом году. В то время как 25% считают, что этого не произойдет, а 43% затрудняются ответить на этот вопрос.

В начале 2025 года три четверти компаний (75%) работают в полном объеме. 24% работают с ограничениями, и 1% - не работает вовсе.

Наиболее распространенными ограничениями компаний остаются нехватка квалифицированных работников/мобилизация (75%), ограничение географии деятельности (55%) и приостановка работы на время воздушных тревог (41%). Напомним, полгода назад полноценно работали 64% компаний и 36% работали с ограничениями.

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За последние полгода выросло количество руководителей, положительно оценивающих состояние дел в их бизнесе — с 27% до текущих 40%. В то же время, 46% оценивают положение дел удовлетворительно, и 14% - отрицательно.

К тому же по сравнению с результатами предыдущей волны прогнозы бизнес-динамики на следующие полгода стали более оптимистичными. В настоящее время 29% респондентов ожидают ухудшения положения дел у их бизнеса в течение 2025 года (в предыдущей волне ухудшения ожидали 56%). Число тех, кто считает, что положение дел в их бизнесе улучшится, выросло вдвое за полгода — с 16% до текущих 32%. В то же время 39% не ожидают существенных изменений.

Факторами наибольшего негативного влияния на бизнес-предприниматели называют недостаток квалифицированных работников и мобилизацию (75%), войну, оккупацию территорий (63%), нестабильность экономики (54%). Полгода назад в топ-3 вызова входили атаки на украинскую энергосистему, пока этот фактор спустился на четвертое место.

Бизнес наращивает финансовые резервы. По сравнению с серединой 2024 года до 72% увеличилось количество компаний, имеющих финансовые резервы на год и более (ранее — 53%). При этом 22% имеют резервы на полгода, 5% - на несколько месяцев, и только у 1% нет никаких резервов.

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Среди опрошенных компаний всего 9% проводили релокацию офиса или производства в связи с российской агрессией, в том числе 7% - в пределах Украины и 2% - заграницу. 86% не проводили релокацию и не планируют, тогда как 5% не релоцировались, но сейчас размышляют над этим.

Наибольшей поддержки бизнес нуждается в следующих вопросах:

улучшение условий бронирования сотрудников;

смягчение валютных ограничений;

мораторий на проверки;

покрытие военных рисков.

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