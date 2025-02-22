Названа сумма ущерба инфраструктуре Украины из-за российской агрессии — Finance.ua

Названа сумма ущерба инфраструктуре Украины из-за российской агрессии Сегодня 10:09 — Казна и Политика

Названа сумма ущерба инфраструктуре Украины из-за российской агрессии

Общая сумма документированного прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за войны достигла $170 млрд. С начала 2024 года эта сумма выросла на $12,6 млрд из-за новых разрушений, вызванных ракетными ударами и боевыми действиями.

Об этом сообщает Киевская школа экономики (KSE) в новом отчете.

Какие сектора потеряли больше всего

Наибольшие потери понесли жилищный сектор, транспортная инфраструктура и энергетическая система.

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Жилищный сектор остается наиболее пострадавшим, с прямым убытком на уровне $60 млрд.

По состоянию на ноябрь 2024 года повреждены или разрушены 236 тысяч жилых зданий, среди которых 209 тысяч — частные дома, 27 тысяч — многоквартирные, а также около 600 общежитий.

Наибольшие разрушения наблюдаются в:

Донецкий;

Харьковской;

Луганской;

Киевской;

Черниговской;

в Херсонской областях.

Транспортная инфраструктура понесла значительные потери, которые составляют $38,5 млрд.

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Повреждены или разрушены более 26 тысяч километров автомобильных дорог, что оценивается в $28,3 млрд.

Потери в железнодорожном транспорте составляют $4,3 млрд, в портовой инфраструктуре — $0,85 млрд, а в авиационной отрасли — $2 млрд.

Прямой ущерб от повреждения или уничтожения 260 тысяч частных легковых автомобилей оценивается в $2,2 млрд.

Энергетический сектор Украины понес убытки в размере $14,6 млрд.

В результате атак полностью разрушены Каховская и Днепровская ГЭС, Трипольская и Змиевская ТЭС. Повреждены или уничтожены другие генерирующие мощности, высоковольтные подстанции и объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Промышленность, строительство и сектор услуг понесли убытки в размере $14,4 млрд.

Агропромышленный комплекс также получил значительные повреждения, и его ущерб составил $10,3 млрд.

Ущерб образовательной инфраструктуре оценивается в $7,3 млрд. За время полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 4 тысяч учебных заведений, в том числе 229 школ, 110 детских садов и 97 университетов.

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Ущерб здравоохранению составляет $4,3 млрд. В общей сложности было повреждено 1 554 медицинских объекта, в том числе 515 больниц и 465 амбулаторий.

Культурное наследие, спортивные и туристические объекты подверглись разрушениям на сумму $4 млрд. Пострадали 3921 объект культуры, 399 религиозных сооружений, 343 спортивных комплекса.

Сектор жилищно-коммунального хозяйства потерял $3,5 млрд. Значительные разрушения получили 925 котельных, 214 центральных тепловых пунктов, более 354 км теплосетей.

Цифровая инфраструктура и телекоммуникационный сектор понесли убытки в размере $1,2 млрд. Повреждены Интернет-сети, мобильные радиосети и магистральные линии связи. На деоккупированных территориях разрушения сетей достигали 100%, а тысячи базовых станций мобильной связи были уничтожены.

Напомним, в Реестр ущерба по категориям «Смерть близкого члена семьи» и «Повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества» в целом подали заявления около 14 тысяч украинцев.

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