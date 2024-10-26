Сумма экологического ущерба, нанесенного украинской окружающей среде из-за российской агрессии — Finance.ua

Сумма экологического ущерба, нанесенного украинской окружающей среде из-за российской агрессии Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Сумма экологического ущерба, нанесенного украинской окружающей среде из-за российской агрессии

Задокументировано более 6000 экологических преступлений рф на сумму более 65 млрд евро, и эта цифра продолжает расти, пока продолжаются боевые действия.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук заявила, что загрязнение окружающей среды от боевых действий выходит за пределы Украины, поэтому необходима беспрецедентная консолидация мирового сообщества для решения экологических проблем войны и внедрения зеленых принципов восстановления.

По словам министра:

Сегодня задокументировано уже более 6000 экологических преступлений рф на сумму более 65 млрд евро . Эти данные не являются конечными и растут, пока продолжаются боевые действия.

. Эти данные не являются конечными и растут, пока продолжаются боевые действия. Освободившиеся территории не могут быть восстановлены до их разминирования. Сегодня 139 000 квадратных километров нашей территории заминировано.

Только в 2024 году пожары уничтожили более 24 тысяч гектаров леса.

Ориентировочный экологический ущерб от преступных действий россиян на реках Сейм и Десна уже оценивается в 12 миллионов евро.

Черное и Азовское моря также страдают от последствий войны. В настоящее время ущерб для Украины оценивается в 345 миллионов евро. Это только то, что пока удалось подсчитать.

Кроме унифицированных финансовых инструментов, экологическая составляющая Формулы мира предполагает восстановление по самым современным «зеленым» принципам.

Это обеспечит зеленый переход нашего государства и новый уровень жизни для всех украинцев по европейским стандартам.

превысили $1,1 триллиона. Напомним, по состоянию на июль 2024 года косвенные экономические потери Украины из-за полномасштабного вторжения россии

По предварительным оценкам, в результате боевых действий российской федерации в Украине разрушены или повреждены более 50% жилого фонда, а некоторые из населенных пунктов почти не имеют уцелевших зданий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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