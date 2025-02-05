Владельцы уничтоженного жилья на ВОТ могут подать заявление в Международный реестр ущерба — Finance.ua

Владельцы уничтоженного жилья на ВОТ могут подать заявление в Международный реестр ущерба Сегодня 09:38

Владельцы уничтоженного жилья на ВОТ могут подать заявление в Международный реестр ущерба

Пока не вступил в силу принятый в декабре прошлого года законопроект о расширении программы «єВідновлення» на временно-оккупированные территории, владельцы разрушенного или поврежденного жилья, расположенного там, могут сообщать об этом в Международный реестр ущерба.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в эфире «NewsМейкер».

Сколько жилья уже разрушила россия

По ее словам, учитывая, что до полномасштабного вторжения ежегодно в стране возводилось около 10 млн кв. метров жилья, россия за неполные три года разрушила то, что Украина построила почти за 6 лет. В то же время эти данные не учитывают уничтоженную жилую недвижимость на временно оккупированных территориях — это только данные, полученные от владельцев такой недвижимости, которые могут узнавать, в каком состоянии сейчас их жилье.

«По состоянию на сегодняшний день мы видим почти 800 тысяч информационных сообщений от владельцев жилья со всей страны. Согласно им, россия разрушила нам более 55 млн кв. м. жилья. Но у нас до сих пор нет полной картины относительно уничтоженного жилья, расположенного на временно оккупированных территориях (ВОТ), хотя мы получаем данные по этому поводу от людей, которые точно знают, что на временно оккупированных территориях у них есть проблема с повреждением или разрушением жилья», — пояснила Шуляк.

Что делать владельцам разрушенного жилья на ВОТ

Пока до сих пор не имплементирован принятый в декабре прошлого года законопроект № 11 161, предусматривающий расширение «єВідновлення» на ВОТ, владельцы разрушенного или поврежденного жилья, расположенного там, могут фиксировать информацию в Международном реестре ущерба.

Там уже работают по нескольким десяткам категорий, и уничтоженное жилье, расположенное в том числе и на ТОТ, также подпадает под эту категорию.

При этом владельцам такого жилья рекомендуют собирать и предоставлять всю возможную информацию, которая может помочь зафиксировать факт уничтожения.

«Максимально все, что можно приобщить к таким доказательствам, начиная от фотофиксации до других документов, касающихся Национальной полиции и т. д. Но, несмотря на это, мы понимаем, что настоящие размеры нанесенного ущерба мы сможем увидеть только тогда, когда у нас будет доступ к ВОТ. Повторюсь, что не у всех переселенцев оттуда есть возможность узнать, в каком состоянии сейчас их жилье — кто-то получает данные от своих соседей, а кто-то какую-то другую информацию, но на 100% она пока не является достоверной», — пояснила парламентарий.

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В то же время она напомнила, что технически государство готово запустить третий этап программы «єВідновлення», в рамках которого денежные компенсации получат переселенцы, владельцы жилья, разрушенного на временно оккупированных территориях. Все необходимые механизмы для запуска такой компенсации уже были протестированы на временно оккупированном городе Мелитополь в Запорожской области. Несколько месяцев собиралась информация, чтобы подтвердить, что конкретное жилье было разрушено после 24 февраля 2022 года. Для этого привлекали даже космический спутник.

«Эксперимент оказался успешным — в Мелитополе фиксировались разрушения жилья, и затем все эти данные вводились непосредственно в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. То есть у нас сегодня есть техническая возможность, в том числе через спутниковые средства понимать, когда было разрушение, где именно такое разрушение произошло, действительно ли это жилое помещение, действительно ли это разрушение от российского вторжения и т. п. Думаю, что такие современные технологии нам будут помогать и фиксировать, и вносить такую ​​информацию в Реестр ущерба и вообще к пониманию того, что происходит на тех территориях, но это все время и соответствующие средства, которые нужно иметь для того, чтобы все это фиксировать», — резюмировала Шуляк.

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