Орбан снова раскритиковал новый бюджет ЕС — Finance.ua

Орбан снова раскритиковал новый бюджет ЕС Сегодня 12:12

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жесткой критикой предложенного Европейской комиссией бюджета ЕС на 2028−2034 годы.

В своем сообщении в соцсети X он заявил , что Венгрия не поддержит этот проект.

По словам Орбана, «новый бюджет Евросоюза ориентирован не на интересы простых европейцев, а на геополитическую конфронтацию».

«Еврокомиссия планирует выделить миллиарды на помощь Украине, тогда как поддержка сельского хозяйства и внутреннего развития стран-членов останется на втором плане. Брюссельская элита представила семилетний бюджетный проект, построенный на логике войны. Миллиарды — Украине, крохи — фермерам и развитию. Их цель: победить россию, поставить у власти либеральных союзников и расширить сферу своего влияния», — написал он.

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Орбан утверждает, что пятая часть бюджета якобы предусмотрена именно для Украины, что, по его мнению, является доказательством того, что ЕС стремится к победе над рф через войну на украинской территории.

«Это бюджет Европейского Союза, который воюет с россией. Который воюет с россией на украинской территории… в надежде, что военное поражение пошатнет российскую власть», — отметил он.

ТСН По материалам:

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