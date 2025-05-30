Орбан заявил, что Украина является источником 80% банковских мошенничеств в Венгрии — Finance.ua

Орбан заявил, что Украина является источником 80% банковских мошенничеств в Венгрии Сегодня 18:30

Орбан заявил, что Украина является источником 80% банковских мошенничеств в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы является источником 80% банковских мошенничеств в Венгрии, и назвал ее опасной страной, которую не следует принимать в Европейский Союз.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, венгры — честный и доверчивый народ, его легко обмануть, а жертвами мошенников становятся обычные граждане, а не спекулянты. Ежегодно в результате таких схем, по его словам, похищают 8 миллиардов форинтов, из которых удалось возместить всего 1,5 миллиарда. Он заявил, что большинство мошенников — это граждане Украины, которых он описал как «изощренных и умных злодеев».

«Украина — опасная страна», — подытожил премьер. Именно поэтому, по его мнению, украинцев не следует пускать в Европейский Союз, потому что это усложнит борьбу с финансовыми преступлениями.

Орбан также заявил, что вступление Украины в ЕС стало бы трагедией, которую «ощутят миллионы венгров», поскольку, по его словам, в Украине царит мафия и высокая преступность. Среди других аргументов против членства он назвал угрозу венгерскому сельскому хозяйству и пенсионной системе.

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Он добавил, что с Украиной можно сотрудничать, но только на секторальной основе, без предоставления ей полноценных прав члена ЕС. По его словам, украинские власти используют войну как инструмент для давления на европейские страны, чтобы получить дополнительные полномочия.

Орбан также сообщил, что в общественном опросе о вступлении Украины в ЕС уже приняли участие 1,6 миллиона венгров.

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