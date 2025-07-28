Детали торгового соглашение между ЕС и США — Finance.ua

Детали торгового соглашение между ЕС и США Сегодня 11:00

Детали торгового соглашение между ЕС и США

Евросоюз и США 27 июля 2025 г. заключили торговое соглашение о единой таможенной ставке в 15% для подавляющего большинства экспорта из Европы.

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала на пресс-конференции после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает « ЭП ».

«Мы согласились на единую таможенную ставку в 15% для подавляющего большинства экспорта из ЕС. Эта пошлина распространяется на большинство секторов, включая автомобили, полупроводники, фармацевтику», сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что 15% - это четкая верхняя граница, без наслоений, «все включено».

Относительно стали и алюминия. Европейский Союз и США сталкиваются с одинаковой внешней проблемой — глобальным перепроизводством, констатировала еврочиновница.

«Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить честную глобальную конкуренцию и уменьшить барьеры между нами. Тарифы будут снижены, а также внедрена система квот», — сказала она.

В то же время Президент США Дональд Трамп охарактеризовал достигнутое с Евросоюзом соглашение об обновленных условиях торговли как «наибольшее соглашение из когда-либо заключенных».

Как пишет CNN , Трамп в воскресенье с руководством ЕС подтвердил рамочную договоренность о новом торговом соглашении после длительных и сложных переговоров в предыдущие месяцы, что предусматривает 15-процентные пошлины на большинство европейского импорта — включая продукцию автопрома, лекарства и полупроводники.

Также Трамп заявил, что ЕС согласился приобрести у США энергоресурсы на 750 млрд долларов и инвестировать 600 млрд долларов.

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