Налоговый VIP-статус: сколько компаний попало в «Клуб белого бизнеса» — Finance.ua

Налоговый VIP-статус: сколько компаний попало в «Клуб белого бизнеса»
В настоящее время в Клубе белого бизнеса находится почти 9 тыс. компаний. Это предприятия, которые должны демонстрировать открытость, добросовестно платить налоги, подавать отчетность и не иметь связей с россией.
Для сравнения, еще в январе этого года таких бизнесов было 7997.
Об этом сообщает Опендатабот.
Реестр постоянно обновляется: 4 113 компаний присоединились к перечню с начала года, 3 228 выбыли. Однако общая тенденция стабильно положительная: количество прозрачных, ответственных налогоплательщиков в Украине растет. Отмечается, что в данном тексте речь идет только о юридических лицах — вместе с фопами перечень будет больше.
Впрочем, есть нюансы: среди текущих участников есть 6 компаний, которые уже находятся в состоянии прекращения, еще одна — в процедуре банкротства, а одна имеет открытое налоговое производство из-за долгов. Также стоит отметить, что до начала полномасштабного вторжения в Украине среди компаний из перечня было 37 с российскими собственниками.
По словам главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, перечень Клуба белого бизнеса формируется на определенную дату, последний был сформирован на 31 мая 2025 г. Предприятия с течением времени имеют определенные переменные характеристики, поэтому могут возникать и некоторые вопросы к их деятельности. Если в течение трех месяцев выявляются факты, препятствующие дальнейшему участию бизнеса в Клубе — например, плательщик принял решение о прекращении, такого плательщика в следующем перечне не будет.
Что известно об участниках
- Больше всего представителей Клуба — в сфере торговли: 22% компаний занимаются оптовой или розничной торговлей или ремонтом автотранспорта.
- На втором месте — перерабатывающая промышленность (16%).
- Третье — за сельским, лесным и рыбным хозяйством (14%).
- Далее следуют недвижимость (8%) и административное обслуживание (7%).
Что касается регионального разделения, то больше всего таких бизнесов в Киеве — 25% всех компаний из перечня. Также активно представлены: Днепропетровская (9%), Киевская (7%), Львовская (7%) и Харьковская области (5%).
Сколько зарабатывают
Наибольшие доходы за 2024 год среди компаний, попавших в Клуб белого бизнеса, показали Укргидроэнерго — 54,2 млрд грн, Петрол Партнер (сеть АЗС WOG) — 49,1 млрд и Рошен — 37,4 млрд.
Стоит отметить, что 33 компании из Клуба попали в Индекс Опендатабота 2025 года.
Отметим, что Клуб белого бизнеса был создан по инициативе Налоговой в 2024 году для формирования сообщества прозрачных, добросовестных налогоплательщиков, взаимодействующих с государством на основе доверия, предсказуемости и партнерства.
Справка Finance.ua:
- Налоговая подготовила новый законопроект, который должен усовершенствовать вступление в Клуб и предлагает сделать условия доступа к режиму более гибкими: разрешить наличие мелких уплаченных штрафов, уточнить критерии зарплат и уплаты НДС, четко урегулировать процедуры проверок, а также расширить защиту от плановых документальных проверок;
- однако, по мнению Гетманцева, новый законопроект не содержит существенных изменений — лишь устраняет недостатки, которые содержатся сегодня в критериях резидентского статуса для КББ. В то же время эксперт отмечает: новый законопроект — это скорее устранение формальностей, чем реальное улучшение условий для бизнеса.
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