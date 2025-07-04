Критерии для Клуба белого бизнеса предлагают сделать более гибкими — Гетманцев Сегодня 17:28 — Казна и Политика

Критерии для Клуба белого бизнеса предлагают сделать более гибкими — Гетманцев

Законопроект по усовершенствованию правового режима перечня налогоплательщиков с высоким уровнем соблюдения налогового законодательства (Клуб белого бизнеса) представлен на регистрацию.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Телеграм-канале.

«Мы учли предложения предпринимателей и предложили более гибкие условия доступа к этому режиму», — написал глава комитета.

По его словам, документом предусматривается смягчение требования отсутствия фактов нарушения налоговых обязательств по подаче отчетности — разрешается наличие штрафов в пределах одной минимальной зарплаты (8 тыс. грн), при условии их уплаты.

Законопроект также предлагает урегулировать расчет зарплатного критерия для плательщиков с уникальным КВЭДом в пределах региона или страны и доработать показатель уровня уплаты НДС для расширения круга плательщиков, для которых объективно не должен применяться этот критерий.

Среди прочего документ предусматривает урегулирование процедуры проверок — если проверка уже начата, действуют четкие правила и уточнение порядка расчета налога на прибыль для более объективной оценки.

Гетманцев отмечает, что законопроект содержит пункт о распространении общей преференции по непроведению документальных плановых проверок налогоплательщиков, внесенных в «Клуб белого бизнеса», и на налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции.

Документ отмечает прозрачность структуры собственности и обязывает налогоплательщика предоставлять данные о конечном бенефициаре и отсутствии отметки о возможной недостоверности такой информации в ЕГР.

Гетманцев рассказал, что дальше над документом будет вестись работа в комитете и во время консультаций с бизнесом.

«Идея Территории высокого уровня налогового доверия уже успешно работает — это о взаимном доверии, прозрачности и партнерстве государства и бизнеса. Но конструктивные предложения по изменениям — признак развития и заинтересованности», — добавил глава комитета.

Справка Finance.ua:

18 июня Верховная Рада 262 голосами одобрила законопроект № 11084 о создании перечня критериев, в случае соответствия которым предприятие попадает в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства — «Клуб белого бизнеса»;

на 1 июня 2025 года включает уже 9,67 тыс. юридических и физических лиц-предпринимателей, что на 18% или на 1474, наименований больше, чем в предыдущей версии перечня (1 апреля-2025).

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