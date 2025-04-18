«Клуб белого бизнеса»: 55 налогоплательщиков исключили из перечня — Finance.ua
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«Клуб белого бизнеса»: 55 налогоплательщиков исключили из перечня

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«Клуб белого бизнеса»: 55 налогоплательщиков исключили из перечня
«Клуб белого бизнеса»: 55 налогоплательщиков исключили из перечня
Первого апреля 2024 года обновился перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемый «клуб белого бизнеса») от Государственной налоговой службы.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, в настоящее время в перечень включено 8 199 тыс. налогоплательщиков, что меньше на 55 налогоплательщиков, чем в предыдущем перечне, из которых:
  • 4123 — юридические лица в общей системе налогообложения;
  • 2149 — юридические лица-плательщики единого налога ІІІ группы;
  • 984 — юридические лица-плательщики единого налога IV группы;
  • 211 — резиденты «Дія Сіті»;
  • 732 — физические лица-предприниматели.
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Как отметил Гетманцев, в перечне представители крупного, среднего и малого бизнеса, имеющие лучшие показатели уровня уплаты и налоговой дисциплины, для обслуживания которым привлечены 611 комплаенс-менеджеров, обеспечивающих сопровождение компаний.
Интересен факт, что наибольшее количество в обновленном перечне добавили плательщики физические лица-предприниматели (+581 ФЛП).
«Большинство плательщиков, включенных в первый перечень, продолжают пользоваться предложенным механизмом, соблюдая установленные уровни уплаты налогов, что позволяет им сохранять привилегии „Территории высокого уровня налогового доверия“. Однако не все смогли удержать необходимые показатели, поэтому не попали в обновленный перечень», — подчеркнул нардеп.
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Отметим, в Государственной налоговой службе планируется пересмотреть функционирование так называемого «клуба белого бизнеса».
«Часто слышу жалобы, что бизнес не стоит делить на „белый“ и „черный“. Есть компании, которые могут не дотягивать до формальных критериев, но при этом исправно платят налоги. Поэтому будем дискутировать и, возможно, изменять системные подходы к формированию такого бизнес-сообщества. Правила для всех едины», — заявлял новый глава ГНС Руслан Кравченко.
Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) для удобства налогоплательщиков и пользователей создала сайт — «Территория высокого уровня налогового доверия». Попадание в перечень зависит не от объема уплаченных налогов, а от специального коэффициента, превышающего средний по соответствующей отрасли.
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Лидером по количеству представителей стала корпорация «Агропросперис», которую основали американцы Джордж Рор и Морис Табасиник. В Перечень попали 35 компаний этой корпорации.
Второе место по количеству — у агропромышленного холдинга «Астарта», владельцем которого является Виктор Иванчик. В него в список вошло 25 компаний.
Основная часть списка состоит из средних предприятий. Среди них — ООО «Промимпекс Полтава» (производство резиновых изделий), ЧП «Теплицспецсервис» (производство машин и оборудования общего назначения), ООО «Зеленая нива» (выращивание зерновых культур).
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В настоящее время в перечне более 8 тысяч компаний. Больше всего таких бизнесов в столице и на Днепропетровщине. Но в список попали компании, которые имеют связи с подсанкционными лицами, не соответствуют стандартам, а в 24 компаниях до начала полномасштабной войны были владельцы из россии.
Заметим, полный перечень попавших в «Клуб белого бизнеса» компаний доступен на официальном сайте ГНС.
По материалам:
Діло
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