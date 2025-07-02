США ликвидируют USAID: что изменится во внешней политике и финансировании — Finance.ua

США ликвидируют USAID: что изменится во внешней политике и финансировании Сегодня 09:15 — Мир

США ликвидируют USAID: что изменится во внешней политике и финансировании

Администрация Трампа объявила о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID) с 1 июля. Иностранная помощь, отвечающая американским национальным интересам, будет в дальнейшем администрироваться Госдепартаментом. В Белом доме заявили, что USAID утратила эффективность и подотчетность.

Об этом сообщил государственный секретарь США Марк Рубио на платформе Substack.

USAID десятилетиями получало большой бюджет для усиления влияния США в мире и поддержания экономического развития, но в большинстве своем не достигало существенных результатов. Помощь часто не приносила взаимной поддержки, а нестабильность и антиамериканские настроения росли. Значительная часть шла на содержание многочисленных неправительственных организаций, руководители которых жили роскошно, тогда как получатели помощи оставались в нужде, подчеркнул Рубио.

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При администрации Трампа с 1 июля USAID прекращает предоставлять иностранную помощь.

Программы, отвечающие американским интересам, перейдут в Госдепартамент, где они будут реализовываться более эффективно и прозрачно. В то же время США сохраняют обязательства по гуманитарной помощи и развитию, ориентированной на национальные интересы.

USAID ранее ориентировался больше на международные организации и неправительственные структуры, чем на американских налогоплательщиков и президента, избранного для защиты их интересов. Программы агентства часто представлялись как благотворительность, а не инструментом внешней политики США для продвижения национальных интересов. Часто эти программы поддерживали идеи и группы, которые были антиамериканскими или сотрудничали с геополитическими соперниками, отмечает Рубио.

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«Сейчас это меняется — вместо разрозненных программ с разными логотипами помощь будет четко обозначена американским флагом, чтобы получатели знали: это инвестиции от американского народа, а не просто пожертвование от неизвестных организаций», — заявил он.

Модель помощи на основе благотворительности провалилась из-за зависимости развивающихся стран от внешней поддержки. Этим странам требуются инвестиции для устойчивого развития, а не просто помощи.

«Американцы не должны финансировать неэффективные правительства. В дальнейшем помощь будет целенаправленной, временной и ориентированной на страны, готовые развиваться самостоятельно», — заявил он.

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Ресурсы будут направляться на поддержку частного сектора, включая американские компании. Уже идет консолидация финансирования, упрощение процедур и внедрение новых критериев эффективности, чтобы программы лучше отвечали интересам США и потребностям партнеров.

Напомним, 21 января 2025 года Трамп издал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней, включая помощь через USAID. Украина, которая была одним из основных получателей американской помощи через USAID, также пострадала от этого решения.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений — экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.

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