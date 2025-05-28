Сокращение финансирования программ USAID привело к кризису в гуманитарном секторе ЕС — Finance.ua

Сокращение финансирования программ USAID привело к кризису в гуманитарном секторе ЕС Сегодня 22:36 — Мир

Сокращение финансирования программ USAID привело к кризису в гуманитарном секторе ЕС

Сокращение гуманитарной помощи США в рамках программ USAID создало критический дефицит финансирования, что угрожает способности гуманитарных организаций в Евросоюзе поддерживать миллионы нуждающихся. Генеральный секретарь Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте заявила, что глобальная гуманитарная и развивающая деятельность оказалась под угрозой.

Об этом сообщает EuroNews.

Гуманитарный сектор столкнулся с критическими вызовами после сокращения США финансирования программ развития на фоне эскалации глобальных конфликтов, сказала Шарлотта Сленте.

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Она предупредила, что если США не возобновят финансирование, сектор столкнется с «чрезвычайно критической ситуацией».

«Мы увидим рост слоев населения с разными элементами нестабильности, голода, маргинализации и отсутствия доступа к жизненно важным услугам. Поскольку конфликты по всему миру затягиваются, они не завершаются, а параллельно возникают новые конфликты, у нас будет серьезный глобальный кризис и миллионы людей за чертой бедности», — объяснила она, добавив: «экономически и административно мы к этому не готовы».

20 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении всех программ помощи США по развитию для проведения комплексного аудита этого направления государственных расходов. В результате почти 90% программ USAID были прекращены, что создало дефицит финансирования в размере 60 миллиардов долларов США (примерно 55,3 миллиарда евро).

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Большинство организаций в гуманитарном секторе полагались, в той или иной степени, на финансирование со стороны США, которое недавно составляло около 40% от общего мирового гуманитарного финансирования.

Согласно отчету Countdown 2030 Europe, кроме сокращений финансирования из США, восемь европейских стран и сам ЕС объявили либо уже ввели сокращение своего финансирования программ развития на общую сумму 30 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

УНН По материалам:

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