Евросоюз может частично компенсировать остановку помощи USAID — Finance.ua

Евросоюз может частично компенсировать остановку помощи USAID Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Евросоюз может частично компенсировать остановку помощи USAID

Европейский Союз рассматривает возможность частично компенсировать Украине остановку помощи от Агентства США по международному развитию (USAID) в гуманитарной сфере, медиа и программах восстановления.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на брифинге в Киеве.

«Да, безусловно», — сказал он.

По его словам, в ЕС внимательно следят за развитием ситуации в США, в частности, относительно военной помощи, гуманитарной помощи. «И действительно анализируем, где, в случае необходимости, нам тоже придется закрывать определенные пробелы», — добавил еврокомиссар.

Домбровскис отметил, что ЕС уже является крупнейшим донором помощи для Украины, значительно больше, чем Соединенные Штаты.

«Что касается финансирования и финансовых потребностей Украины, то по текущему сценарию на этот год уже предусмотрено 20 миллиардов долларов. Так что с этой точки зрения мы имеем очень значительные объемы финансирования для поддержки Украины в этом году», — сказал Домбровскис.

Он также добавил, что ЕС также нужно усиливать свои оборонные возможности и оборонную промышленность.

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Агентство США по международному развитию (USAID), долгое время являющееся ключевым донором гуманитарной помощи в Украине, сейчас находится в процессе масштабных изменений. 27 января 2025 года USAID приостановило финансирование всех проектов в Украине после директивы Государственного департамента США по проведению 90-дневного аудита.

А 10 марта 2025 года государственный секретарь США Марко Рубио объявил об официальном закрытии 83% программ USAID, отметив, что остальные будут интегрированы в Государственный департамент.

Это решение является частью усилий администрации президента Дональда Трампа по сокращению государственных расходов.

Эти изменения уже оказывают значительное влияние на Украину. В частности, USAID разорвало соглашение о предоставлении грантов Фонду поддержки энергетики Украины на сумму 75 млн долларов. Кроме того, приостановка финансирования повлияла на проекты в медицинской сфере, что может привести к дефициту лекарства для лечения ВИЧ в Украине. Также украинские медиа, получавшие поддержку от USAID, сталкиваются с финансовыми трудностями.

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