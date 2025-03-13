Финансирование важных проектов громад от USAID могут продлить за счет бюджета, — Шуляк Сегодня 10:13

Финансирование важных проектов громад от USAID могут продлить за счет бюджета, — Шуляк

В громадах, в которых проекты по развитию финансировались за счет грантовых средств США, проведут аудит. Требуется установить, какие из проектов нуждаются в немедленном замещении финансирования из госбюджета. Речь идет, в частности, о проектах по энергонезависимости.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью телеканалу «Рада».

По ее словам, часть проектов финансировали громады напрямую, но часть проектов реализовывалась с использованием финансирования, в частности от Агентства США по международному развитию (USAID). Речь шла о проектах, например, по обеспечению энергетической независимости, а также по поддержке ветеранских инициатив. Поэтому государство изучает возможности для того, чтобы пересмотреть источники финансирования для них с учетом того, насколько они неотложны.

«В настоящее время ведется активная работа по возможности замещения финансирования, которое громады получали для тех или иных своих проектов. В частности, Президент Украины Владимир Зеленский уже дал поручение провести аудит всех программ, по которым нужно сделать замещение в части финансирования. Речь идет о финансировании из государственного бюджета, и я думаю, что все такие необходимые немедленные замещения будут сделаны», — сказал он.

Другие проекты, не требующие немедленного замещения финансирования, громады смогут продлевать самостоятельно — за счет средств местных бюджетов или привлекая международных партнеров, добавила парламентарий. К примеру, проекты по созданию программ комплексного восстановления.

По словам Шуляк, сейчас их разрабатывает 151 территориальная громада, а некоторые уже успешно презентовали. В частности, Киевская и Житомирская. Поэтому громады, активно включившиеся в этот процесс, поскольку понимают важность такого стратегического документа, смогут продолжать.

«Конечно, другие проекты вроде круглых столов, презентаций и тому подобное, возможно, сегодня и не ко времени. Поэтому они не будут восстановлены быстро и это очевидно всем. В то же время, у громад очень много вызовов и задач, которые нужно реализовать кроме этого, поскольку реформа децентрализации открыла не только возможности, но и обязательства», — добавила Шуляк.

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При этом она подчеркнула, что много работы в этом направлении и у Парламента, поскольку в текущем году важно принять законопроект № 4298 — о введении надзора и обеспечении законности решений ОМС и функций МГА. Документом предусмотрены, в частности:

Введение системы надзора за законностью решений ОМС;

Предоставление главам МГА и их заместителям статуса государственных служащих;

Обновление процедуры назначения и увольнения глав МГА;

Введение механизма кадрового резерва и конкурса для кандидатов на должность главы МГА.

По словам Шуляк, принятие законопроекта является одним из 5 индикаторов в сфере региональной политики, которые Украина должна выполнить, чтобы получить от ЕС 50 млрд евро от ЕС по условиям программы Ukraine Facility.

«В то же время, нашим громадам очень важно делиться между собой успешными кейсами — видеть то, что удается делать другим и перенимать опыт. Например, опыт других громад в том, как работать с жилищным фондом, как налаживать сотрудничество с международными партнерами как раз в части финансирования и т. п. Это будет прекрасно стимулировать тех, кто хочет реализовывать те или иные важные проекты, но не знает, как», — резюмировала Шуляк.

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после пересмотра правительство США приняло решение отменить 83% программ USAID. Это, в свою очередь, включает в себя отмену 5200 контрактов.

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