Японское агентство хочет заменить USAID в некоторых украинских проектах — Finance.ua

Японское агентство хочет заменить USAID в некоторых украинских проектах Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Японское агентство хочет заменить USAID в некоторых украинских проектах

Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, за которые ранее отвечало Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидеки Мацунага на V украинско-японском форуме.

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Мацунага рассказал, что подходы USAID и JICA несколько отличаются, поэтому непросто будет подхватить определенные программы, которые внедряло USAID, в частности в правовой сфере, а также напрямую финансировать гражданское общество.

«Но мы хотели бы увидеть, какие пробелы возникли в энергетическом секторе, и попытаться максимально, насколько возможно, их восполнить. Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы хотели бы делать больше. Безусловно, мы должны серьезно подумать об энергетической отрасли и инфраструктуре, и мы будем рассматривать эти отрасли», — подчеркнул Мацунага.

Напомним, администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID — которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц не считает, что отказ от зарубежной гуманитарной помощи приведет к тому, что Штаты уступят Китаю и России контроль на мировой арене.

Укрінформ По материалам:

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